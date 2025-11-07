TBS NEWS DIG Powered by JNN

11月8日の関東の天気を日比麻音子キャスター、森田正光気象予報士がお伝えします。

・台風26号 沖縄に接近か？
・西から前線接近　冷たい雨
・土曜秋晴れ　日曜傘の出番