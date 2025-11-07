７日の衆議院予算委員会で、立憲民主党の池田真紀議員が警察を担当する赤間二郎国家公安委員長を追及した。

【映像】本当に「クマみたいだね」と発言？（答弁の様子）

北海道選出の池田議員は「（クマ対策は）非常に危険な任務だが、任務を指揮する赤間国家公安委員長は週刊誌によると、記者に『東北の現場視察を検討しているのか？』と問われ『危ないから行かないよ』と。続けて男性記者に『クマみたいだね』と言ったそうだが、事実か？」と確認。

これに赤間国家公安委員長は「みんなで現場に大勢で行くことは必ずしも好ましい話ではない、危ないよという話だ。なお、記者を体軀であるとか雰囲気、アピアランス（外見）をもってそう表現したことは大変不適切だったと理解して、大変申し訳ないと思っております」と謝罪・撤回した。

池田議員は「クマ撃ちの方から伺っているが、やはり警察官の今の状況とまた違う相手だから、皆さん命を懸けて、そういう状況の中で人命を守る、こういう治安をやっているわけだから、そのリーダーとなる、指揮官である国家公安委員長には本当にしっかりやっていただきたい」と訴えた。

警察は、人身被害が深刻化しているクマ対策として、13日から秋田県と岩手県で警察官によるライフル銃を使った駆除を始める。

（ABEMA NEWS）