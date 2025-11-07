¡ÚÆÃ½¸¡Û92ºÐ¤Î¥¹ー¥Ñー¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡ª¸½ÌòÎ¦¾åÁª¼ê¡Ö¸Â³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¡Ú¿·³ãŽ¥Çðºê»Ô¡Û
Î¦¾å¤ÎÅê¤Æ¤¼ïÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à92ºÐ¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡£½Å¤µ5.4kg¤ÎÅ´µå¤òÅê¤²Èô¤Ð¤·¡¢2024Ç¯¤ÏÀ¤³¦µÏ¿¤ò¥Þー¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£〝¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó〟¤È〝¸µµ¤¤ÎÈë·í(¤Ò¤±¤Ä)〟¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Çðºê»Ô¤ÇÊë¤é¤¹¥¹ー¥Ñー¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó¡£1933Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î92ºÐ¡£Âç¤¤ÊÅ´¤Îµå¤ò·Ú¡¹¤ÈÅê¤²Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡Ö(Q.ÂÎ¤Î¤É¤³¤ò»È¤¦¡©)¹ø¤È¸ª¤Ç¤¹¤Í¡£(Q.ÄË¤¯¤Ê¤¤¡©)ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£¡×
¤³¤ì¤Ï¥Ï¥ó¥ÞーÅê¤²¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤µ5.4kg¤ÎÅ´µå¤òÅê¤²¤ë¡Ø½ÅÎÌÅê¤²¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ïÌÜ¤Ç¤¹¡£¹õºê¤µ¤ó¤ÏÀ¸³¶¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤¬ÌÜÅª¤ÎÂç²ñ¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÎ¦¾å¡×¤Ç2024Ç¯¤Ë11m05¤ò¥Þー¥¯¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö90～94ºÐ¥¯¥é¥¹¡×¤ÇÅö»þ¤Î〝À¤³¦¿·µÏ¿〟¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡Ö11m¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤¤¤äー¡Ù¤ÈËüºÐ¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤â¤¦¤Ê¤Ë¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Ï¤Ã¤Ï¤Ï¤Ï¡ª¡×
25ºÐ¤Îµ¼Ô¤¬Ä©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬－
¢£³ÁÌÚÅ¯ºÈµ¼Ô·¯
¡Ö4m50¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹õ粼¤µ¤ó¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¡£¹ø¤â»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÏÓ¤ÎÎÏ¤â¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æñ¤·¤¤¡£¡×
Îý½¬¾ì½ê¤Ï¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÈª¤Ç¤¹¡£1Æü1»þ´Ö°Ê¾å¡¦ºÇÄã¤Ç¤â½µ¤Ë4Æü¤ÏÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼«Âð¤Ç¤ÏËèÆü·ç¤«¤µ¤º¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡Ö½ÅÎÌÅê¤²¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¡×
¢£³ÁÌÚÅ¯ºÈµ¼Ô
¡Ö¥à¥¥à¥¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡£¶ÚÆù¥Þ¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶ÚÆù¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
¹õ粼¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¥áー¥«ー¤Ë½¢¿¦¡£³ØÀ¸»þÂå¤ò´Þ¤á¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ±ï¤ÎÀ¸³è¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤é±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï79ºÐ¤Î¤È¤¡£°ß¤¬¤ó¤ò´µ¤¤°ß¤Î4Ê¬¤Î3¤òÀÚ½ü¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤·¤Æ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢81ºÐ¤ÇÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡ÖÂ¹¤¬Ãæ³Ø¹»¤ÎÎ¦¾åÉô¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤óÁö¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¡×
82ºÐ¤Ç¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÎ¦¾å¤Ë½é½Ð¾ì¡£100m¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê17ÉÃ28¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·〝µÏ¿¤òÇË¤ë¤è¤í¤³¤Ó〟¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é10Ç¯－
º£¤Ç¤Ï½ÅÎÌÅê¤²¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ë¤´ÝÅê¤²¤ä±ßÈ×Åê¤²¤Ê¤É¤ÎÅê¤Æ¤¤òÃæ¿´¤Ë5¼ïÌÜ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¿ー¥ºÎ¦¾å¤Ç¤Ï30²ó¤âÂç²ñµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤¬〝¶¥µ»¤òÂ³¤±¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó〟¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡ÖµÏ¿¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÎÂç²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ(µÏ¿¤ò)¹¹¿·¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ï¤Ã¤Ï¤Ï¤Ï¡£¡×
¹õ粼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Âç²ñ¤Î±ÇÁü¤ò¼«¤éÊÔ½¸¤·¤ÆYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¤òÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ë¤Î¤»¤Þ¤¹¡£¡×
13Ç¯Á°¤ËÆü¾ï¤òµÏ¿¤·»Ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1290¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡Ö¥³¥á¥ó¥È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£(Q.¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡©)¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤âYouTube¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£¡×
2025Ç¯2·î¤«¤é¤Ï¡Ø¥·¥çー¥ÈÆ°²è¡Ù¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹õ粼¹°ÌÀ¤µ¤ó(92)
¡Ö¤Ñー¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤ª¶â¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ý±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ(¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò)»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤Ï¤Ï¡£¡×
