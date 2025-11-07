アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかさんが、11月14日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）に登場します。



【写真】妖艶なメイクの瀬戸みるかさん

花をどの衣装でも使用した瀬戸さんは、かわいい花から妖艶な花に変化するイメージで、かわいらしさと色っぽい魅力を収めました。「あなたが明日を生きるため、私たちは今日を闘う」というグループのスローガンから着想を得て、「花＝生命力」と位置づけ、生きることの艶やかさ、美しさを鮮やかに切り取りました。彼女が持つ無垢なかわいらしさと大人の女性としての色香が交錯するグラビアになっています。



「BLT MONSTER Round 6」は表紙に桃月なしこさんを迎え、裏表紙には沢美沙樹さん、中面には風吹ケイさん、山田あいさんが登場します。



【瀬戸みるかさんプロフィル】

2002年生まれ、埼玉県出身 中学生時代から、コスプレ活動を嗜んでおり、自身で写真集を制作するなどアイドルライブ以外でも精力的に活動している。最新情報は公式SNS（X：＠NEOJAPO_miruka）