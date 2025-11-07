『制コレ24』小森香乃、“制服と水着”で見せる青春の瞬間　写真集『幻夏』リリース

小森香乃のデジタル限定写真集『幻夏』（ワニブックス）が11月7日に発売された。

2008年8月6日生まれの東京都出身、血液型はB型。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバーとして活躍し、現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして活動、今年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリアを積んでいる小森の最新デジタル写真集『幻夏』が11月7日にリリース。

今作の舞台はとある夏の日、どこか懐かしい雰囲気の古民家にて。少女らしくはじける笑顔やドキッとするほど大人びた瞳、そしてはかなさを漂わせるアンニュイなムードなど、ノスタルジックな風景の中に抜群の表現力で溶け込む小森のあらゆる表情が詰め込まれている。

そのほか制服姿やさまざまなデザインの水着姿のカットも掲載。「あの恋は、ひと夏限りの幻だったのかーー」と感じさせる、切なく甘酸っぱいフォトストーリーに仕上がったという。撮影を務めたのはさまざまな写真集を手掛けたカメラマン・田畑竜三郎。定価は2,200円（税込）となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）