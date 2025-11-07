¡Ö½¾·»Äï¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¤¤È¤³...FCÅìµþ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥±¥¤¥ó¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡ÖºÇ¹â¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¡ÖÍê¤à¤¾¡ª¡×
¡Ö³Î¤«¤Ë¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¸¥§¥·¡¼¤¯¤ó¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¥¸¥§¥·¡¼¤Î½¾·»Äï¤Ç¡Ö»÷¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎFCÅìµþ¡¦º´Æ£·Ã°ô(¤±¤¤¤ó)¡£²÷¿Ê·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´¨¤¤Ãæ½ë¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÁ´¾¡¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢10·î25Æü¤Î¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏFCÅìµþ¤¬3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º´Æ£¤Ï2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²Á´¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à³èÌö¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È´¿´î¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»÷¤Æ¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö½¾·»Äï¥¸¥§¥·¡¼¤Ê¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¸¥§¥·¡¼¤¯¤ó¤ß¤¬¤¢¤ë¡Ä¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÅìµþ¤òÍê¤à¤¾¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥±¥¤¥ó¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡º´Æ£¤ÏÅìµþ¡¦¼ÂÁ©³Ø±à¹â¹»¤«¤éÌÀ¼£Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ô¥§¥ë¥À¡¼¡¦¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ø²ÃÆþ¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯1·î¤ËFCÅìµþ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£