¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤«¤ó¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤ó¡×¼ÂÎÏÇÉ42ºÐÄ«¥É¥éÇÐÍ¥à·ãÊÑá¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ó¡×
Ä«¥É¥éÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá¤Ë¾×·â¤ÎÀ¼
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿42ºÐÇÐÍ¥¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Ø¤É¤¦¤â¡¢»³ºê°é»°Ïº¤Ç¤¹¡£¡Ù¡×¤È³«Àß¤òÊó¹ð¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¤Î»³ºê°é»°Ïº(39)¤Ï¡¢¡Ö½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¹§Ç·¡£²Æì¤Ç2¿Í¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤ê¤æ¤ë¡¼¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·(42)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÄ¹¤¤É¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢É÷ËÆ¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡ÖÉ¦¡¢´·¤ì¤¿¤±¤É°ãÏÂ´¶¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ¦¤ËËä¤â¤ì¤¹¤®¤Æ¤Æ...¡×¡ÖÉ¦¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ó¡×¡ÖÆìÊ¸»þÂå¤Î¿À¡¹¤Ë»÷¤Æ¤¤¿¡×¡Ö ¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¡£¤¤¤äÀç¿Í¤«¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤è¤Í¤§¡×¡Ö ÊÑ¸¸¼«ºß¤¹¤®¤ó¤«¡©¡×¡Ö»³ºê°é»°Ïº¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ó¤«¡¢¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤«¤ó¤¾¡Ê¤¤¤ä¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤ó¡Ë¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£