¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÇÍ¥¤·¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¡×¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¡¡¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¼°Åµ¤Ë»²²Ã
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¥í¥¤¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¼°Åµ@ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉÙÍµÁØ¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡ÖÀ®¸ù¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤¿Ìë¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë´¶ÁÛ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾åµé¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡£ÃÂÀ¸100¼þÇ¯¤ÎµÇ°¼°Åµ¤¬Åìµþ¡¦ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¹ØÆþ¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó10¡ó¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿Ìó15ÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥¯¥í¡¼¥º¥É¤ÎµÇ°¼°Åµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤äÆâÁõ¤Ë½ã¶â¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ç25Âæ¸ÂÄê¤Î100¼þÇ¯µÇ°¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤ò¥¢¥¸¥¢½é¸ø³«¡£À¾Â¼»á¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼°Åµ¸å¤Ï¡¢ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¤Ë2024Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¸¥ã¥Ì¡×¤ÎÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¤ª¿©»ö¡£
¡¡¹âµé¤Ê¸¨¿¥Êª¡Ö²«È¬¾æ¡×¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿ÃåÊª»Ñ¤Ç¡Ö¥Ó¥·¥Ã¤È¥¥á¤Æ¡×»²²Ã¤·¤¿À¾Â¼»á¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥«¡¼¥º¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥ê¡¼¥¸¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ë¥Ã¥±¥¤¥ó»á¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£¥¸¥ã¥ÌÅìµþ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤ÊÌÌ¤Î¤¢¤ëÀ¾Â¼»á¤À¤¬¡¢ÍÄ¾¯¤Îº¢¤Ï¶ËÉÏ¤ò·Ð¸³¡£º£Ç¯¤â¾ã¤¬¤¤¼Ô²ÈÂ²¤ä¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¶¡¼²ÈÂ²¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤òÍ½Äê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£