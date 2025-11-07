福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

長浜鮮魚市場 市民感謝デー

長浜鮮魚市場の一部を一般開放し、新鮮な魚介類を購入できる。午前9時半ごろからは解体したマグロを即時販売する人気の「本マグロの解体ショー・即売」。「お魚さばき方体験（中学生以上）」（開場後から抽選券配布、希望者多数の場合は抽選）や「こどもお寿司握り体験」（先着50人の小学生限定。開場後から整理券を配布）、旬の魚の展示、「じゃんけん大会」などがある。

日時:11月8日(土) 午前9時〜正午（ 鮮魚の販売は午前11時まで）

場所:長浜鮮魚市場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57299/





福岡オーガニックマルシェ「お米と発酵」をテーマに、発酵食品やグルテンフリーフードを揃えるほか、こうじ、みそ、しょうゆ、甘酒など、発酵の魅力を体感できる専門ブースが並ぶ。日時:11月8日(土)〜9日(日) 午前10時〜午後5時場所:舞鶴公園三ノ丸広場https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57079/冬の北海道物産大会この季節ならではの北の大地の恵みを提供する。海の幸のグルメやバーガー、ラーメン、スイーツ、お酒など旬の味覚を味わえる。日時:11月11日(火) まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）場所:博多阪急8階催場https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57009/一郷一会展（いちごういちえてん） 墨の魔術師 金田石城が描く郷ひろみの言葉・歌詞「墨の魔術師」と呼ばれ、書をもとに画・篆刻（てんこく）・陶芸・写真・著述など多彩に活動する金田石城（かねだせきじょう）さんが、歌手・郷ひろみさんの言葉・歌詞を描いた作品を展示販売する。日時:11月16日(日) まで、午前10時〜午後7時 （最終日は午後5時まで）。14日（金）は招待者だけが入場できる特別営業日場所:大丸福岡天神店 本館8階催場https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57121/ディズニー・アニメーション・イマーシブ・エクスペリエンスディズニー・アニメーションの初期の名作から最新の人気作品までを、まるで映画の中に入ったかのような没入感で体験できる全く新しいイベント。日時:2026年2月1日(日)まで、午前9時半〜午後5時半（入館は午後4時半まで）、月曜休館。ただし11月24日は開館。場所:福岡市博物館 特別展示室https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/55776/