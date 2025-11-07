熊本県中学校駅伝が行われ、松橋が2年連続で男女ともに優勝を果たしました。

【写真を見る】熊本県中学校駅伝 松橋が男女ともに「2年連続V」 男子は三つ巴のアンカー勝負に

【女子】

まず行われた女子のレースは、5区間で争われました。

エースが集う1区では、錦が丘の平井が飛び出します。

10月の国民スポーツ大会で6位入賞するなど、各校の監督が「全国級」と口を揃える逸材が、2位の松橋に22秒差をつけます。

一方、追いかける松橋は2区・川粼が猛追。先頭を行く、錦が丘との差を一気に詰め、逆転します。

2連覇に向け2区で先頭に立つとそのまま逃げ切り、大会新記録で2連覇を果たしました。

結果

1位：松橋 （41分15秒）

2位：錦ヶ丘

3位：山鹿

【男子】

6区間で行われた男子は、劇的な展開が待っていました。

2区の終盤。錦の古山が集団から抜け出し、先頭に立ちます。

錦が先頭のまま最終6区、3kmの勝負へ。9秒差で追いかける米野岳の前田が1km過ぎに錦を捉えると･･･そこに15秒差でスタートした松橋も追いつきます。

三つ巴のアンカー勝負から抜け出したのは、松橋の1年生・松下でした。2km付近からスピードを上げ後続に差をつけました。

松橋が最大31秒差をひっくり返しての逆転優勝。3連覇達成です。

結果

1位：松橋 （55分35秒）

2位：米野岳

3位：錦

レースの模様は、RKKテレビで11月22日（土）に放送します。