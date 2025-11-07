三条市に新たなショッピングセンター『そよら三条須頃』がオープンしました。



大手スーパー「イオンリテール」が手がける『そよら三条須頃』。午前9時のオープンを前に約600人が行列を作りました。JR燕三条駅から徒歩8分の好立地で、家族連れや通勤・通学客の利用を見込んでいます。



とくに力を入れているのが食料品売り場で、総菜を充実させたほか冷凍食品は約1000品目を取り揃えています。



■来店した人

「すごくきれいでびっくりした。三条にこういう場所ができてうれしい。」

■来店した人

「また来たいし、外食もできるのでこれから楽しみ。」



■イオンスタイル三条須頃 秋山佳男店長

「買い物だけでなく、楽しんでいただく時間をどれだけ提供できるかというところには、とくに冬休みや春休みにお子様やご家族が来られる日を大切していきたい。」



オープンに先立ち、イオンと三条市は地場産品の販路拡大などを目指し、包括連携協定を結びました。