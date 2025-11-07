熊本市動植物園で10年以上愛されたホッキョクグマが、熊本を去ることになりました。「人気者」の周りには今日（7日）も人だかりができていました。

【写真を見る】“さよなら『マルル』” 熊本市動植物園の人気者が12月に釧路へ引っ越し 毎日通うファンも「実感ない」

人気者は、メスのホッキョクグマ「マルル」です。

1歳3か月だった2014年に札幌市円山動物園からやってきました。

好奇心旺盛でさまざまな表情を見せるマルルに多くの人がファンになりました。

しかし、ホッキョクグマは絶滅危惧種であるため、国内での飼育や繁殖の計画に協力する一環で、マルルの誕生日である12月8日に北海道の釧路市動物園に引っ越すことになりました。

天草市から（父）「残念ですね。さみしい？」

天草市から（子）「うん。かえってきてね～」

神奈川県から「熊本ですごく楽しそうに過ごす姿を見ていたので、寂しい気持ちはあるが、釧路市動物園にも絶対に行きます」

ファンの中にひときわ熱心にマルルを撮影する男性がいました。

マルルの行動は「大体わかる」

竹田伸一さん（64）です。6年ほど前から毎日、八代市から通っています。

竹田伸一さん「かわいらしさに癒される」

動画や写真を撮ってSNSにアップしています。

マルルの行動が手に取るようにわかる竹田さん。インタビューの途中も…。

記者「あ、動き出した！」

竹田さん「寝るかもしれないですよ。葉っぱとったから、上に行って、寝る」

記者「いつもそうなんですか？」

竹田さん「やっぱり上がりましたね。あそこで

寝ますね。葉っぱを抱いて寝ますよ。大体の行動はわかりますよ」

そんなマルルと一緒にいられるのはあと1か月ですが…。

竹田さん「本当に居なくならないと実感がない。今はまだいるから」

竹田さんは今日もマルルの昼寝を確認してから帰って行きました。

多くの人に愛され、笑顔にしてきたマルル。11年あまりの熊本での日々もあと1か月です。

熊本市動植物園 飼育展示班 溝端菜穂子主査「ホッキョクグマらしい、いろいろな行動を見せてくれる。絶滅危惧種ということで、マルルを通して生息地にどういった問題が発生しているのか、思いをはせてほしい」

動植物園では11月30日にお別れ会、誕生日の2日前の12月6日にはお誕生日会が予定されています。