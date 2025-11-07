『呪術廻戦』第3期「死滅回游」来年1月8日放送開始 禪院直哉役は遊佐浩二で映像公開
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」が、MBS・TBS系で2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分から放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル、追加キャスト情報が解禁され、禪院家26代目当主・禪院直毘人の息子で、真希・真依の従兄弟である禪院直哉役は遊佐浩二が担当する。
【画像】悪そうな顔！新キャラの禪院直哉 『呪術廻戦』死滅回游の場面カット
解禁となったビジュアルでは、虎杖の死刑執行を任命された特級術師・乙骨憂太と対峙する虎杖悠仁の姿が描かれている。冷酷な表情で虎杖に刃を向ける乙骨と、それに必死に抗う虎杖。【五条悟】という同じ師を持つ二人、その死闘を映し出した、緊張感の走る一枚になっている。
禪院直哉を演じる遊佐は「オーディションというのは受かるのが稀な行事です（笑）受かったことも嬉しいですが、なかなかないインパクトを持った役ですので余計に嬉しいです。一生懸命演じさせていただきます」と出演を喜び。
また、「死滅回游 前編」より本格参戦となる禪院直哉の活躍を切り取ったキャラクター映像が解禁。映像では圧倒的なスピードを誇る直哉の戦闘を見ることができる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月8日より放送される。
