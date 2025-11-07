『呪術廻戦』禪院直哉役“新キャスト”サプライズ登場に会場どよめき フォーマルな装いで「直哉があれなもんで（笑）」
『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』初日舞台あいさつが7日、都内で行われた。舞台あいさつでこれまでシークレットとなっていた禪院直哉の声優を遊佐浩二が務めることが明かされ、虎杖悠仁役・榎木淳弥、乙骨憂太役・緒方恵美、脹相役・浪川大輔とともにサプライズ登場した。
【画像】悪そうな顔！新キャラの禪院直哉 『呪術廻戦』死滅回游の場面カット
事前に知らされていなかった遊佐の登場に、観客からはどよめきと歓声が。フォーマルな黒ジャケットを着て登場した遊佐は「来ちゃった（笑）」とお茶目に振る舞いながら「直哉があれなもんで、せめて印象をよくするためにちゃんとした格好で来ようと思いました」と笑みを浮かべた。
禪院直哉は原作で強烈なインパクトを残したキャラクターで、Xではきょう7日正午ごろに、「直哉の声優」「禪院直哉」のワードがトレンド入り。その話題ぶりがニュースになっていたことに触れられると「僕としては早く明かしてほしいと思っていた」「みんなに叩かれたらどうしようとドキドキしてました」と心境を明かしていた。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映。加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。第3期「死滅回游 前編」は、MBS・TBS系で2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分から放送される。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
