¡Ö¥È¥é¥Õ¥°¡×¤µ¤Ð¤¯11ºÐ¡ª¡©»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç°ìÈ¯¹ç³Ê¤·¤¿¾¯½÷¡Ö»»¿ô¤Î〝³ä¹çÌäÂê〟¤°¤é¤¤Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
º£Æü¡¢11·î7Æü¤Ï¡ÖÎ©Åß¡×¡£¹âµéµû¡Ö¥È¥é¥Õ¥°¡×¤¬¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»ÔÀ¾¶è¤ÎÅÄºê»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ë¿å»º²Ã¹©²ñ¼Ò¡Ö¤Õ¤¯À®¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥Õ¥°¤òÄ´Íý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2025Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷
¤¨¡ª¡©ÊñÃú¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¥È¥é¥Õ¥°¤Ï11·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤Æ»ºÍñ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÇ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä´Íý¤¹¤ë¤Î¤ËÆÃÊÌ¤ÊÌÈµö¤¬Í×¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÈÌ¾ï¼±¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨·§ËÜ¸©¤Î¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡¢¸©Æâ¤Ç¥Õ¥°¤ò»«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¸ú¤ÊÌÈµö¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬ÊÝ·ò½ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Õ¥°½èÍý½ê¤Ç¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»«¤¯ºî¶È¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ò¥ì¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢Èé¤òÇí¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥°¤ÎÆÇ¤ÏÆâÂ¡¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆâÂ¡¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÆÇ¤¬¿È¤Ë¤â°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÊñÃú¤µ¤Ð¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
――¤É¤ì¤°¤é¤¤Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö»»¿ô¤Î〝³ä¹ç〟¤Î¼ø¶È¤°¤é¤¤¡×
¤¨¡¢»»¿ô¤Î〝³ä¹ç〟¡©
¼Â¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥°¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¡¢11ºÐ¤ÎÅÄÊ¿É÷Îë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
É÷Îë¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î10ºÐ¤Ç¤Õ¤°½èÍý»Õ¤Î»î¸³¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¹ç³Ê¼Ô¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
――»î¸³¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÄÊ¿É÷Îë¤µ¤ó¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥°¤ò¤µ¤Ð¤¯»î¸³¤È¡¢¥Õ¥°¤ò¸«Ê¬¤±¤ë»î¸³¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥°½èÍý»Õ¤Î»î¸³¤Ï¡¢É®µ»î¸³¤È¼Âµ»»î¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¹ç³ÊÎ¨¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤»î¸³¤Ç¤¹¡£É÷Îë¤µ¤ó¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë½¤¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸«»ö¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¤¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¡Ö¤Õ¤¯À®¡×¤Î°ËÆ£¿µ¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢É÷Îë¤µ¤ó¤ò¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç®¿´¤Ç´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»«¤¯¼ê¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Þー¤â¡©
¼Â¤ÏÉ÷Îë¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈµûÄà¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢µû¤ò¤è¤¯¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£º¸Íø¤¤Î¤¿¤á¥Õ¥°¤ò»«¤¯¤È¤¤âº¸Íø¤ÀìÍÑ¤ÎÊñÃú¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÎÏ¤¬¼å¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢±¦¼ê¤Ë¤Ï¥Ï¥ó¥Þー¤ò½àÈ÷¡£º¸¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÊñÃú¤Ë¥Ï¥ó¥Þー¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡ÖÆÇ¤¬¤¢¤ëÉô°Ì¡×¤È¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÉô°Ì¡×¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤Ç¤Ï18ºÐ°Ê²¼¤Ï¤Õ¤°½èÍý»Õ¤ÎÌÈµö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É÷Îë¤µ¤ó¤Ï»³¸ý¸©¤ÇÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¥Õ¥°¤ò¤µ¤Ð¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÈµö¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏÌÈµö¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÎÎ©²ñ¤¤¤Î¤â¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢É÷Îë¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥é¥Õ¥°¤ÎÇöÂ¤¤ê¤ò»î¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
É÷Îë¤µ¤ó¡Ö¥³¥ê¥³¥ê¤·¤Æ¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¿ÍÀ¸½é¤Î¿©¥ê¥Ý¡ª¡Ë
°ì½ï¤Ë»î¿©¤·¤¿ºäËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤â¡Ä
¡ÖËÜÅö¤Ë»õ¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È´Å¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¥È¥é¥Õ¥°¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£