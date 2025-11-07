秋季高校野球東京大会の準決勝2試合が8日、神宮球場で行われる。第1試合は国士舘―帝京、第2試合は関東第一―桜美林。勝者は9日に行われる決勝で対戦する。

国士舘は6年ぶり、帝京は15年ぶり、桜美林は24年ぶりのセンバツ出場、関東第一は4季連続の甲子園出場を狙う。

今大会は来春センバツ大会の重要な選考資料となる。東京地区の一般選考枠は「1」＋関東地区との兼ね合いで「2」となる可能性もある。

優勝校は14日に開幕する明治神宮大会（高校の部）に出場する。10地区のうち、東京代表を除く9地区の代表が決定しており、東京代表は初日の第2試合で山梨学院（関東）と対戦が決まっている。

＜明治神宮大会の初戦カード＞

【14日】

＜第1試合＞ 英明（四国）―帝京長岡（北信越）

＜第2試合＞ 山梨学院（関東）―未定（東京）

【15日】

＜第1試合＞ 中京大中京（東海）―神戸国際大付（近畿）

＜第2試合＞ 花巻東（東北）―崇徳（中国）

【16日】

＜第1試合＞ 北照（北海道）―14日第1試合の勝者

＜第2試合＞ 14日第2試合の勝者―九州国際大付（九州）