¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï£Î£È£ËÇÕÂè£±Æü¡Ê£·Æü¡¦ÂçºåÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë¡½¡½ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤ÏÂç²ñ£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤¬£¹£¸¡¦£µ£¸ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤¬£²°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡³ÀÆâàáÎ°¡Ê¤Ï¤ë¡Ë¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤´À¾µÜ¥¯¡Ë¤Ï£±£²°Ì¡£
¡¡½÷»Ò£Ó£Ð¤ÏºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£·£·¡¦£°£µÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÀÄÌÚÍ´Æà¡Ê£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£¹°Ì¡¢Èõ¸ý¿·ÍÕ¡Ê¥Î¥¨¥Ó¥¢¡Ë¤¬£±£°°Ì¡£¥Ú¥¢£Ó£Ð¤ÏÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»Î¡Ê¤¹¤ß¤¿¤À¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£´°Ì¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡Ê£Ò£Ä¡Ë¤ÏµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£