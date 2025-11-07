長引いた残暑の影響が、お鍋に欠かせない白菜などの葉物野菜にも出ています。

■鬼丸ゆりか記者

「こちらの青果店では、大分県産の白菜が1玉267円で販売されています。」



福岡市内の青果店では、この時期、白菜の価格は1玉200円を切りますが、ことしは2倍ほどになっているということです。さらに、粕屋町産の水菜も例年の2倍になっています。その理由は。



■かいぶつくん薬院店・篠原加代子 店長

「高温ですよね。10月も暑かったですし、11月に入ってもまだ暖かいですが、白菜やキャベツ、大根あたりの冬野菜は、朝晩の冷え込み（が大事）。ずっと高温で生育が悪いせいもあって、市場で値段が高値になってきますね。」





■飲食店で働く人「高いですね、葉物が。（お鍋に）白菜は入れていないです。根菜が多かった。にんじんとか。飲食店は原価率が大事だから、全部野菜が上がっていて大変です。」青果店によりますと、葉物野菜は11月下旬ごろから徐々に価格が下がるとみられています。気象庁が10月に発表した3か月予報では、平均気温は12月からほぼ平年並みの予想です。本格的な冬の訪れは、もう少し先になりそうです。