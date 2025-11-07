2025年11月6日、現役女子高生キックボクサーのことみが自身のTikTokを更新。練習や試合の様子を投稿した。

参考：【写真】「強くて可愛いの反則すぎる」現役女子高生キックボクサー・ことみ

ことみは2008年生まれの女子高生で、『TAKEDA GYM』に所属しているキックボクサーでもある。自身のインスタグラムやTikTokでは、試合の結果や普段の練習の様子などを投稿している。

8月10日のインスタグラムに投稿では、『RISE NOVA全日本女子トーナメント』で準優勝を果たしたことを報告。2024年8月には『全国大会初代アトム級トーナメント』では初代アトム級チャンピオンになったことを報告し、優勝ベルトをつけた写真を投稿。ファンからは祝福のコメントが寄せられた。

TikTokではキックボクサーの姿以外に、プライベートの姿も投稿しており、高校生らしく友達と遊ぶ様子や、メイク姿も見せている。キックボクサーとのギャップを感じられる様子には、「強くて可愛いの反則すぎる」と、視聴者からは反響を集めている。

そして7月17日には父と母の昔の姿も公開。ヤンキー姿の父とギャル時代の母の写真を投稿した。投稿文には「元ヤンの強い両親の元に産まれてこうなりました」と記載しており、注目を集めている。両親のインパクトもあってかことみは人気を集め、見事なハイキックを披露した動画は、2025年11月時点で87万回再生を突破。今後も若きキックボクサーの活躍に注目だ。

（文＝向原康太）