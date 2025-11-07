俳協は7日に公式サイトを更新し、所属する声優・汐谷文康について、誹謗中傷や事実無根の流布・拡散により憔悴し、一部仕事をセーブせざるを得なくなったと報告。法的手続きに着手したことも伝えた。

俳協は「当組合所属の汐谷文康につきまして一部ファンの方の行動や、X・掲示板等SNSでの誹謗中傷や事実無根の流布・拡散により憔悴し、一部仕事をセーブせざるを得なくなりました」と報告。

「現在、それらの書き込みについては弁護士に相談のもと法的手続きの準備を行っております。今後も同様の書き込みが続くようであれば、その都度厳正に対処を行っていく所存です」と警告した。

汐谷も自身のXを通じ「さきほど事務所からの発表があった通り、当面の間一部仕事を制限して活動する運びとなりました。しばらくは体調と相談しながら、無理のない範囲で仕事を頑張ってまいります。ファンの皆様にはご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。今後ともよろしくお願いします」と伝えた。

汐谷は「アイドルマスターside M」北村想楽役などで知られている。