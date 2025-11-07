7日の衆議院予算委員会で、医師でもある立憲民主党の中島克仁議員が高市早苗総理に質問した。

【映像】高市総理が「難病」を告白した瞬間（実際の様子）

中島議員は冒頭、「高市総理は、総理という大変な重責を担われ、心労もあるかと思う。今日は午前3時から官邸で答弁レクをされたと聞いている。かかりつけ医機能を持つ家庭医という立場を踏まえて、大変僭越だが、高市総理には睡眠時間はしっかりとっていただいて、また栄養管理を。信頼できるかかりつけ医がおられると思うので、何でも早めに相談をしていただいて、体調管理には十分ご留意をしていただきたい」と高市総理の体調を心配した。

続けて、高額療養費制度の患者負担上限額の引き上げについて「高市総理は『引き上げるべきではない。医療保険制度改革全体の中で考える課題』と（今年の総裁選の）候補者5人のうち唯一回答している。その考えは変わらないか？」と確認。

これに高市総理は「高齢化や高額薬剤の普及で医療費全体が年々増加する中で、高額療養費も医療費全体を上回るスピードで増加している。私も関節リウマチの患者で、なんとか薬剤で進行を止めているという状況だ。高額療養費は患者の方々にとって大切なセーフティーネットであり、これを将来にわたって堅持していくことが必要だと考えている。現役世代の負担軽減という観点も考えなくてはいけない。だから、応能負担の考え方も踏まえながら、高額療養制度のあり方についても医療保険制度全体の中で検討していくことが必要だ」と改めて考えを示した。

12月の上限引き上げは？

中島議員は上野賢一郎厚生労働大臣が12月に高額療養費の自己負担額について方針決定を行うと発言したことを引き合いに出し、「今は全く医療制度改革、社会保障制度改革取りまとめ以前に、何も実行されていないので、これは慎重かつ丁寧に、12月には上限引き上げの結論は出さないか、上限は引き上げないともう一度明言をしていただきたい」と高市総理に迫った。

高市総理は「医療制度改革全体の中で、ということを総裁選挙の時にも申し上げ、先ほど申し上げた通り、私も難病患者だ。その病名を告げられたときは絶望的な思いになった。つまり、一生この薬剤を打ち続けなきゃいけないのかと。しかも高い。相当絶望的な気持ちになった。そういう患者の方々の苦しみや悩みやその時の絶望感、そういったものはよくよく自分で分かっているつもりだ。医療制度改革全体の中でしっかりと丁寧に考えていくという考え方には変わりはない」と述べた。

