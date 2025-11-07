Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。Mリーグでも屈指の人気を誇る女性3選手に、個人スコア1位に立っているEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が囲まれることになったこの試合。ルーキーながら快進撃を続ける永井は、平常心で打ち抜けるか。

【映像】ツヨカワ雀士3選手に囲まれた永井の運命は

プロ麻雀界でもほぼ無名ながら、オーディションを勝ち抜いて自力でMリーガーになった永井。実力、さらに大勢の中から勝ち抜いた勝負運はそのまま開幕後も発揮され、前回はチームメイトの都合もあり連投すると、見事に同日連勝の快挙。大幅なプラスで個人スコア首位にも躍り出た。相手となるのは、人気の女性選手3人。平常心で打てさえすれば、さらにポイントが積み上がる。

この女性3選手と同時に打てるなら、大枚をはたく熱狂的なファンもいるかもしれないが、対戦相手として見れば手強いこと、この上ない。KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）は、開幕からしばらくもたついたと思われたが、初勝利をきっかけにするすると上昇。プラス域の“定位置”に戻ったことで、いつも通りのバランス麻雀を貫いてくる。

BEAST X・中田花奈（連盟）は、今シーズンの成長株と呼べる存在に。本来の守備的な麻雀に戻し、かつ周囲のアドバイスと勉強会で安定した打ち筋を身につけると、自然とポイントもついてきた。もともとアイドル時代に培ったメンタルは強く、ここから大崩れはなかなかしないかもしれない。

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）は、女性3選手の中で今、一番燃えているかもしれない。一時は3ケタプラスを作っていたが、ここのところポイントを伸ばせず、チーム全体もじりじりと後退。強気に出る“ゴリラ麻雀”で相手が誰であろうとなぎ倒すつもり満々だ。

【11月7日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人1位 ＋278.4

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人14位 ＋56.8

BEAST X・中田花奈（連盟）個人11位 ＋95.4

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人13位 ＋58.7

【11月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋418.2（34/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋306.1（34/120）

3位 BEAST X ＋135.0（36/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋40.2（34/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲24.4（38/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲27.2（36/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲94.3（34/120）

8位 TEAM雷電 ▲122.8（36/120）

9位 EARTH JETS ▲215.2（36/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲415.6（34/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

