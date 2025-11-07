Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。出場4選手は全員が個人成績でマイナス。この不振、誰がどう抜け出すか。

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）は開幕直後こそ新規参戦ながらプラス域に食い込んでいたが、ここのところはポイントが伸ばせず、マイナス域に転落。Mリーグの猛者たちの力をひしひしと感じているところだろう。とはいえ永世女流雀王を獲得した地力も本物。どこで巻き返すか。

数々のタイトルを獲得してきた赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）は、まだ今シーズン初勝利に届いていない。勝ち出した時の破壊力は、多くの人々が認めるところ。誰よりも本人が爆発のきっかけを探している。

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）は、どん底から這い上がり出している最中。初勝利から2勝目までの間隔も短く、ようやく勝ち方を思い出してきたところだろう。チームはまだマイナスポイントを抱えており、自分のトップで気分良く完済したい。

リーグ最下位のセガサミーフェニックスは、醍醐大（最高位戦）が先発。昨シーズンのMVPも、現在は27位の▲55.6と苦しんでいる。チーム4選手全員がマイナス状態では、明るい話題がない。とにかく醍醐らしく勝って、控室の雰囲気をガラリと変えたい。

【11月7日第1試合】

EARTH JETS・逢川恵夢（協会）個人23位 ▲33.5

赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）個人35位 ▲163.6

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人32位 ▲88.3

セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）個人27位 ▲55.6

【11月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋418.2（34/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋306.1（34/120）

3位 BEAST X ＋135.0（36/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋40.2（34/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲24.4（38/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲27.2（36/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲94.3（34/120）

8位 TEAM雷電 ▲122.8（36/120）

9位 EARTH JETS ▲215.2（36/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲415.6（34/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）


