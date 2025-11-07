リソー教育Ｇ、ウエルスアドバイザーが「生徒数回復傾向、成長基盤を整備」と
進学個別指導塾ＴＯＭＡＳを運営するリソー教育グループ＜４７１４＞について、ウエルスアドバイザーは７日付リポートで、２６年２月期第２四半期累計（２５年３−８月）の連結業績は、人件費や地代家賃の増加で減益となったが、こうした投資は今後の持続的な事業成長とサービス品質の向上を支える基盤と指摘、２６年２月期業績予想や中期経営計画は据え置いており、今後収益力の回復を目指す方針を示しているとした。
レポートでは、学習進ちょくや課題の共有など保護者とのコミュニケーションを増やすなど顧客サービスを徹底したことで、生徒数は７月以降回復傾向にあるとし、２６年２月期の下期にかけては、生徒数の増加と収益力回復がカギになると解説している
投資判断を「オーバーウエート」（強気）から「ニュートラル」（中立）とし、想定株価レンジ３００−３５０円（前回は３００−４００円）とした。２６年２月期の予想配当利回りは５％台と高水準にあることから、株価の下支えになるとしている。
午前９時５０分時点の株価は、前日比１円高の１９６円で推移している。
