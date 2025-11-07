元テレビ東京アナウンサーで現在はフリーアナの福田典子が７日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」に出演。元横綱・貴乃花光司氏と元フジテレビアナ・河野景子の長男で靴職人の花田優一氏と同せいしていることを告白した。

この日が番組初出演の福田は、司会の垣花正アナから、「結婚・出産・離婚などありながら、現在、フリーアナウンサーとして活躍中」と経歴を紹介された。レギュラー出演するミッツ・マングローブからは「お子さんもいて。バツもあって」と質問され、「はい。幸せに前向きに進んでおります」と切り返した。

続けて、垣花正アナから、一部で報じられた、花田氏との交際について触れられた。その事実を知らなかったミッツは「ちょうど５分くらい前ですかね。とある知り合いからＬＩＮＥが来まして。『きょう福田典子をよろしくお願いします。花田優一』って書いてありまして。何のこっちゃ分からず…」と暴露した。

福田は「本当ですか？」と爆笑。「お世話になっております」と花田氏と交友関係があるミッツに、改めて挨拶した。さらに「『きょうはミッツさんがいるなら、大丈夫だね』って言っていただいたので」と番組出演前の花田氏とのやりとりを明かした。

ミッツから「でも、ちゃんこ作る必要はないですもんね」と向けられると、福田は「お会いしたことはないんですけど、お父さんに」と貴乃花氏とはまだ会っていないことを認めた。

この日、番組の視聴者へのアンケートは「あなたはスポーツ選手と付き合ったことはある？」だったが、福田は「ないです。スポーツ選手の息子と付き合っているという形ですと正直に答えた。

ミッツが「オモロイ人ですよね、あの人は」と花田氏の人柄を話すと、福田は「はい。でも、いい人ですよ。散々叩かれてますけど」とかばいながらオノロケ。現在は結婚していないものの「一緒に住んでいる。生活は一緒にしているという状態」と同せい中であることをサラリと告白。「２人で夜中じゅう飲んでいるということもあります」と２人の生活を垣間見せた。

なれ初めについても「１０年来の友人。私がかなり疲弊していたときに、支えになってくれた。そこから、友達から今の形に変わった」とぶっちゃけ。垣花アナから「河野景子さんに似ていません？」と聞かれると、ネットでも同様の指摘があることを認識していた福田は「光栄だな。本当にお綺麗なので」と“義母”をたてた。その上で、対面したことがあると認め「景子さんと呼ばせていただいています」と語った。

