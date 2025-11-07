快適な背負い心地と多機能性が魅力の【ミレー】のバックパックが今アツい！Amazonで販売中！
見た目スッキリなのに収納力抜群【ミレー】のリュックで街も山も快適に！Amazonで販売中！
すっきりデザインに快適な背負い心地と便利な収納を備えたデイパック。ジッパーの見えないクリーンなデザインながらフロントの大型ポケットと2つの小物収納ポケットを備え、アウトドアはもちろん日常生活での利便性もばっちり。両サイドにはボトルなどを収納するポケットに、荷物が少ないときのためのコンプレッションストラップがついて、多彩なシーンにマッチする汎用性を備えている。
フロントの大型ポケットと複数の小物収納で、日常からアウトドアまで使い勝手に優れている。
軽量で背中にフィットする快適設計が、長時間の使用でも疲れにくい背負い心地を実現している。
コンプレッションストラップやチェストベルトなど、本格登山仕様の機能を日常使いにも活かせる。
すっきりした見た目ながら20Lの容量があり、通勤・通学から小旅行まで幅広く対応する。
