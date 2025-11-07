2026年初頭 連載開始

HIKEの電子漫画出版事業を担う「HIKE編集部」は、少年/青年向け作品を中心に扱うレーベル「COMIC ELAN」（コミックエラン）にて4作品の連載を2026年初頭より開始する。

HIKE編集部では、少年/青年向け作品の「COMIC ELAN」（コミックエラン）、少女/女性/TL作品の「Blossom」（ブロッサム）、「BL」作品を取り扱う「BLUE BELL」（ブルーベル）の3レーベルにて、2026年の配信を目指し制作を進行中。「COMIC ELAN」における連載作品のジャンルは「剣戟×恋愛」、「魔法×絆」、「アイドル×音楽」、「コメディ×ゲーム」で、作品タイトルや詳細については後日改めて発表予定となっている。

また、HIKE編集部は京都国際マンガミュージアムにて開催予定の「京都国際マンガ・アニメフェア 2025」の関連イベント「マンガ出張編集部by京まふ」に、11月15日に出展。当日は内容、ジャンルを問わず持ち込みを受け付ける。特に連特に男性向けのコミカライズ（現代ローファンタジー/バトル）が連載可能なマンガ家を急募しているという。

