¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦NHKÇÕ¤Ï7Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬98.58ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£º£µ¨GP½éÀï¤Ç´ÓÏ¿¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿½÷À¤¬º£µ¨¤âX¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬0ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò·è¤á¤Æ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¸°»³¡£ÆÀÅÀÉ½¼¨¤ò¥¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥¤¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¾Ð´é¤â¸«¤»¤Ä¤Ä²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎÙ¡¢¸°»³¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥ó¥É¥Ø¥¢¤Î½÷À¤¬¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¦¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¥³¡¼¥Á¤À¡£
¡¡2023Ç¯¤«¤é¸°»³¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¥½¥Á¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¿ÍÊª¤À¤¬¡¢NHK¤ÇÃÏ¾åÇÈÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¤È¤â¤¢¤ê¡¢X¾å¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂåÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¤µ¤ó¡×
¡Ö»äÅª¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¡×
¡Öº£¤Ç¤â²Ú¤¬¤¢¤ë¤ï¡×
¡Ö¥³¥¹¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ö¸°»³¤¯¤ó¤Î¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×
¡¡¸°»³¤Ï±éµ»¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¤ÀÚ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È¤«ÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤Î¥ß¥¹¤¬À¨¤¯²ù¤·¤¤¡£Îý½¬¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Î¥ß¥¹¤Ç100ÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç²ù¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌÀÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÁ´¤Æ¤Î¥¨¥ì¥á¥ó¥ÄÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
