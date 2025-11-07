名古屋市の通信機器メーカーが、クマをAIで自動検知する防犯カメラを開発しました。その名も「AI熊さんカメラ」です。

【写真を見る】100メートル先のクマも検知 精度は9割超？その名も ｢AI熊さんカメラ｣ 開発期間は約3年… 名古屋の企業が開発

（大野勝己記者）

「このカメラでクマを検知すると、音と光が出る仕組みになっています」



特徴は、カメラにAIが搭載されていてリアルタイムで映像を解析してくれること。このカメラを庭先などに設置しておけば、自動でクマを検知することができ、音と光でクマが近くにいることを知らせてくれます。

（レッツ･コーポレーション 通信機器事業部 福田伊佐央さん）

「クマの被害が多いと会社の中で話があり、クマの検知ができるカメラがあると助かる人もいるのではと」



開発期間は約3年。家庭用と業務用の2種類があり、家庭用は約10メートル、業務用は100メートル先のクマを検知でき、精度も9割を超えるということです。



（福田さん）

「学校に行くのが怖いといった声が、テレビを通じて聞こえてきた。少しでも安心して暮らせるようになれば」



「AI熊さんカメラ」はきょう発売され、価格は、家庭用が12万3000円、業務用が43万7000円ほど。クマ被害を防ぐ新たな一手になるか注目されます。