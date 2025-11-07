¹âÀÇ½¤ªÁÝ½ü¥í¥Ü¤ÇÂ¸ºß´¶¹â¤Þ¤ëÃæ¹ñDreame¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯ÉÃÆÉ¤ß¤ÎÍýÍ³
¿Ê²½¤ÎÉý¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÇÉ¼ê¤Ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£¥ì¡¼¥À¡¼¤ä¥«¥á¥é¤Ç¼¼Æâ¤ò¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆAI¤¬¥à¥À¤Ê¤¯ÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢½¸¤á¤¿¥´¥ß¤ò¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Æ°²ó¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¡£¥¢¡¼¥à¤¬¿¤Ó¤Æ¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë·¤²¼¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤Î¾ã³²Êª¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¡¢ÄìÌÌ¤«¤éµÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¿ôcm¤ÎÃÊº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤È¿½Ì¼°¥â¥Ã¥×¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÉô²°¤Î¶ù¤Þ¤Ç¼«Æ°¤Ç¿å¿¡¤¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ2³¬¤âÁÝ½ü¤·¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤Ê¤É¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¿Ê²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤óÍß¤Ê¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¤°¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¿Í´Ö¤¬ÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¿Í´Ö¤¬¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ªÇ¤¤»¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤ä¥â¥Ã¥×³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
ºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢2017Ç¯ÁÏ¶È¤È¼ã¤¤Dreame¡Ê¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¡Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤³¤³1¡Á2Ç¯¤ÇÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ³×¿·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¡¢ÉÔÎÉÎ¨¤Î¾¯¤Ê¤µ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢²¤½£¤Ç¥·¥§¥¢¤òµÞ¿¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆEV¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤âÌÀ¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ã±¤Ê¤ë²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¾Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dreame¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉÊ¼Á¤Ë¸·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ì¤ÐÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Dreame¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¤È¤Æ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎDreame¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢Ãæ¹ñËÜ¼Ò¤Ç¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¦ÁÉ½£¤Ë¤¢¤ëDreameËÜ¼Ò¡£ÊÆ¹ñÀ¾³¤´ß¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤äÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤À
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼µ»½Ñ¤¬Dreame¤Î¶¯¤ß
2017Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2021Ç¯¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Dreame¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤âÃ»´ü´Ö¤ÇµÞÀ®Ä¹¤·¤¿²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÇCEO¤ÎYU HAO»á¤Ï¤Þ¤À30Âå¤Î¼ã¤µ¤Ç¡¢¼Ò°÷¤âÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬30Âå¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²ñ¼Ò¤¬¼ã¤¤¤Î¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ä¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿ÁÝ½üµ¡¡¢¿å¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤ä¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡°Ê³°¤ÎÇòÊª²ÈÅÅ¤â¹¤¯Å¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥È·¿¤Î2ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä4ÂÊâ¹Ô¤Î¥¤¥Ì·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÁÝ½üµ¡¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¡£¥Ò¥È·¿¤Î2ÂÊâ¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä4ÂÊâ¹Ô¤Î¥¤¥Ì·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¸«¤¨¤ë
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼µ»½Ñ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
¤½¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ÇDreame¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤¬¡¢¿´Â¡¤ÈÎã¤¨¤é¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È¡¢Æ¬Ç¾¤ÈÎã¤¨¤é¤ì¤ëAI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼µ»½Ñ¤ÏÁÝ½üµ¡¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÀÇ½¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë´ðÁÃµ»½Ñ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dreame¤Ï¡¢ËèÊ¬20Ëü²óÅ¾¡Ê200,000rpm¡Ë¤È¤¤¤¦¸½ºßÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î²óÅ¾¿ô¤ò»ý¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¡£¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹âÉÊ¼Á¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃ£À®¤·¤¿¤½¤¦¡£¸½¾õ¡¢¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÀ½ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤¬¤é¡¢20Ëü²óÅ¾¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÂ®²óÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤·¤Ä¤ÄÁû²»¤òÍÞ¤¨¤¿À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬ËèÊ¬20Ëü²óÅ¾¡Ê200,000rpm¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¡£½½¿ôËü²óÅ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î20Ëü²óÅ¾¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦
À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼Ò°÷¤Î6³äÄ¶¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢³«È¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¤³¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤ÆÀ½ÉÊ¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¼Ò°÷¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ÒÌ¾¤ÎDreame¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ÊÂç¤¤ÊÌ´¡Êdream¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¤Î»×¤¤¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó½Å»ë¤Î»ÑÀª¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊç¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â
µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬DreameÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²È¤Ë¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È»×¤ï¤º¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥Ã¥×¥ëÀ½ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤Ë¿¨¤Ã¤¿»þ¤Î´¶¿¨¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÉÊ¼Á¤ÎÄì¾å¤²¤Î¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø¹»½Ð¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤¹¤ëÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÇòÊª²ÈÅÅ¡£ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿
ÁÝ½ü¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¥â¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡£µ¡Ç½¤â¤¹¤´¤¤¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª
¤´¤ß¼ý½¸¤ä¥â¥Ã¥×À¶ÁÝ¤òÃ´¤¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¿å¥¿¥ó¥¯¤ò¼è¤êµî¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤â¤¢¤ë¡£µë¿å¤äÇÓ¿å¤Î¥Û¡¼¥¹¤òÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¯Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖDreame Designer¡×¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¤´¤ê²¡¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç3¡Á4¼ïÎà¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ê¤é¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ì¤¬¹¥¤ß¤«¡¢°ìÈÌ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤«¤éÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À½ÉÊ²½Á°¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò°ìÈÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁªÄê¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎDreame Designer¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍèÇ¯¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¡£¼«Ê¬¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÁªÄê¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢À½ÉÊ¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Ãå¤â¤µ¤é¤ËÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤òÆüËÜ¤ÇÅ¸³«
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊDreame¤Ç¤¹¤¬¡¢11·î7Æü¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖDreame Aqua10 Ultra Roller¡×¤òÈ¯É½¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ÎGREENFUNDING¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂç30,000Pa¤Î¶¯ÎÏ¤ÊµÛ°úÎÏ¡¢100ÅÙ¤ÎÇ®Åò¤Ë¤è¤ë¥â¥Ã¥×¤Î¼«Æ°Àö¾ôµ¡Ç½¡¢ºÇÂç8cm¤ÎÃÊº¹¾è¤ê±Û¤¨µ¡Ç½¡¢2´ð¤ÎAI¥«¥á¥é¤ä¥ì¡¼¥¶¡¼µ÷Î¥¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾ã³²Êª²óÈòµ¡Ç½¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¿Í´Ö¤¬¤¢¤ì¤³¤ì²ðºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÇ¤¤»¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡£¥â¥Ã¥×¤ÎÀö¾ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¾Ã½¤¹¤ëÀìÍÑ¤ÎÀö¾ô±Õ¤â»È¤¨¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ë¤â¸þ¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖDreame Aqua10 Ultra Roller¡×¡£¥´¥Æ¥´¥Æ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÂ¤·Á¤¬¹âµé´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ²Á³Ê¤Ï249,800±ß¤À¤¬¡¢GREENFUNDING¤Ç¤Ï149,800±ß¤«¤é¤ÎÁá³ä²Á³Ê¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¿å¿¡¤ÍÑ¤Î¥â¥Ã¥×¤Ï¥í¡¼¥é¡¼¼°¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ³°Â¦¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£Âç¤¤Ê¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¿½Ì¼°¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÊº¹¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¿¤Ó¤ÆÃÊº¹¤ò±Û¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß
¥í¡¼¥é¡¼¼°¥â¥Ã¥×¤¬¤»¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡£¿¡¤¥à¥é¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤´¤ß¼ý½¸¤ä¥â¥Ã¥×Àö¾ô¤òÃ´¤¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤âÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë
ÉÊ¼Á¤Ë¸·¤·¤¤ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¯Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë
¹âÀÇ½¤ÎDreame Aqua10 Ultra Roller¤òÆüËÜ¤Ç¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿Dreame¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤»Ô¾ì¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤Þ¤ÇÀ½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¸·¤·¤¯¡¢µæ¶Ë¤Î¹âÉÊ¼Á¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Dreame¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÁÝ½üµ¡¤Ç¤Ï¡¢Áû²»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÀ¶ÁÝÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Í×µá¤¬¹â¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉÊ¼Á¤Ë¸·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤òºî¤ì¤ÐÀ¤³¦¤Ç¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ò½ÅÍ×»ë¡£¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÌµÎÁÊÝ¾Ú¤ò3Ç¯¤ÈÄ¹¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö1¡Á2Ç¯¤Ç²õ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡£ÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤«¤é¤À¤½¤¦¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö´°àú¤ÊÀ½ÉÊ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£À½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤è¤¤¤Î¤Ç¤¼¤ÒÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Dreame¤Ïº£¸å2¡Á3Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÁÝ½üµ¡°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÅÅ¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£5Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢EV¤âÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î³«È¯¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëMeng Jia¡Ê¥â¥ó ¥«¡Ë»á¡Êº¸¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·Ð±ÄÀïÎ¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤ëMaggie Dai¡Ê¥Þ¥®¡¼ ¥À¥¤¡Ë»á¡Ê±¦¡Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Ê¤É¡¢·è¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤Dreame¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡Ç½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËDreame Designer¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤¬¥Ç¥¶¥¤¥óÁª¤Ó¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¹©É×¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÈDreame¿ä¤·¡É¤Î¿Í¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
