エヌビディア・フアンCEO、台南に到着 TSMCの3ナノ生産ラインを視察／台湾
（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が7日午後、専用機で南部・台南市に到着した。南部科学園区（南科）の台湾積体電路製造（TSMC）ファブ18を訪問し、回路線幅3ナノ（ナノは10億分の1）メートルの半導体の生産ラインを視察する。台南には5時間滞在し、その後台北に移動する。
フアン氏の専用機は午後2時17分に着陸。フアン氏は空港ロビーで約6分間、報道陣の取材に応じた。
訪台の理由について「ビジネスが非常に好調だからだ」と説明。TSMCの仲間たちを鼓舞するために訪台したと話し、「TSMCはわれわれのために素晴らしい仕事をしてくれた。感謝しに来た」と述べた。
また、8日に北部・新竹県内で開かれるTSMCのスポーツイベント「TSMCスポーツデー」（台積電運動会）に出席すると明らかにした。
台湾には1日半滞在する予定で、その後米国に戻るという。
（呉家豪／編集：名切千絵）
フアン氏の専用機は午後2時17分に着陸。フアン氏は空港ロビーで約6分間、報道陣の取材に応じた。
また、8日に北部・新竹県内で開かれるTSMCのスポーツイベント「TSMCスポーツデー」（台積電運動会）に出席すると明らかにした。
台湾には1日半滞在する予定で、その後米国に戻るという。
（呉家豪／編集：名切千絵）