ÂæÏÑ¡¢´Ñ¸÷¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤Ø¡¡ÍêÁíÅý¡¢´Ñ¸÷È¯Å¸¿ä¿Ê¤Ë°ÕÍß
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï7Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÂæËÌÆî¹ÁÅ¸Í÷´Û¤ÇÆ±Æü»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î¹¹Ô¸«ËÜ»Ô¡Ö2025ÂæËÌ¹ñºÝÎ¹¹ÔÇî¡×¡ÊITFÂæËÌ¹ñºÝÎ¹Å¸¡Ë¤Î³«Ëë¼°¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢ÂæÏÑÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Éô²ñ¡Ê¾ÊÄ£¡Ë²£ÃÇ¤Ç¡Ö´Ñ¸÷¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡×¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2030Ç¯¤Ë´Ñ¸÷¶È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò1ÃûÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó4Ãû9500²¯±ß¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ºòÇ¯¤ÎÂæÏÑ¤Î´Ñ¸÷¼ýÆþ¤Ï¹ñÆâÎ¹¹Ô¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Âæ³°¹ñ¿ÍµÒ¡Ë¤Î¹ç·×¤Ç8378²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó4Ãû1500²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÍêÁíÅý¤Ï¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¹ñ³°Î¹¹Ô¤Î»°¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆ±Åù¤Ë½ÅÍ×¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£ÂæÏÑ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ÎÅý·×¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³ÛÌó1Ãû4000²¯¸µ¡ÊÌó6Ãû9300²¯±ß¡ËÍ¾¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó9000²¯¸µ¡ÊÌó4Ãû4600²¯±ß¡Ë¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ò¶¯²½¤¹¤ëÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Î´Ñ¸÷¤Î¼Á¤ä²Á³Ê¤¬³¤³°¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤òÁª¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢´Ñ¸÷»º¶È¤Ï¸òÄÌ¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ê¤ÉÂ¿Ê¬Ìî¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ÆÉô²ñ¤ÈÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎÎÏ¤òÅý¹ç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤ä¸òÄÌÉô¡Ê¸òÄÌ¾Ê¡Ë¡¢¸òÄÌÉô´Ñ¸÷½ð¡Ê´Ñ¸÷Ä£¡Ë¡¢´ØÏ¢Éô²ñ¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö´Ñ¸÷¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¶È³¦¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÂæÏÑÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷È¯Å¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÂçË²ÏÑ¡ÊÆîÉô¡¦Ö¢Åì¸©¡Ë¤ò¥Ð¥êÅç¤ËÊï¤Ã¤¿°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤¹¤ëÂ¾¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº¦Ãú¤äÆîÏÑ¡ÊÆ±¡Ë¤ò¥Ï¥ï¥¤¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤òÃÛ¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÂæËÌ¹ñºÝÎ¹¹ÔÇî¤Ï10Æü¤Þ¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï123¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤é1600¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡£»²²Ã¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¡£¼çºÅ¤¹¤ëÂæÏÑ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¾¡¼¥ó¤¬ºÇÂç¤Ç¡¢ÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¥¾¡¼¥ó¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î207¥Ö¡¼¥¹¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¢Í¾¶ÇÞ¾¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
