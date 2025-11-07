Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÎÎø°¦´Ñ¡ÖÄ¹¤¤Í§Ã£¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù(11·î9Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Î»öÁ°ÈÖÁÈ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù»öÁ°ÈÖÁÈ¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ûÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ÎÎø°¦´Ñ
¡È¼«Ê¬¤ÎÎø°¦¥¿¥¤¥×¡É¤ÎÏÃÂê¤Ç¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ï¡Ö°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖºÇ½é¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢
½ù¡¹¤ËÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤â¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Ï¡Ö¥°¥¤¥°¥¤Íè¤é¤ì¤¿¤éÂ¨Íî¤Á¡×¡Ö¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â²¡¤·¤Ë¼å¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎø°¦´Ñ¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤Í§Ã£¤«¤éÎø°¦¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊÌ¤ì¤¿¤¤¤Î¤ËÊÌ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤¬¡Ö12·î¤ËÊÌ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÇº¤ó¤À·ë²Ì¡¢Çº¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¹ðÇò¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤º¤ë¤º¤ë¤·¤Æ¤ë¤Û¤¦¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ¿¼Â¤ÊÎø°¦´Ñ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ìÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ë¤â¤¦1ÁÈ¤Î¼Ì¿¿¤òÄÌ¤·¤Æ¸µÎø¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿´¤¬¿·¤¿¤ÊÁê¼ê¤Ø¤È·¹¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÆ¤Ó¸µÎø¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Î¤«¡£¶¦Æ±À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÍÉ¤ìÆ°¤¯´¶¾ð¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ò·Ð¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù»öÁ°ÈÖÁÈ¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
