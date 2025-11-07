これからの気象情報です。

8日(土)は、日中でも空気がヒンヤリしそうです。



◆警報・注意報

現在、下越・上越の沿岸部と佐渡市に波浪注意報が発表されています。



◆11月8日(土)の天気

・上越地方

明け方までにわか雨のところがありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。

最高気温は13～14℃で、初冬の寒さになりそうです。



・中越地方

晴れたり曇ったりの天気になるでしょう。

最高気温は12℃前後の予想で、今日より4℃ほど低くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

朝晩を中心に雲が広がるところがありますが、日中は日差しが届くでしょう。

最低気温は6℃前後、最高気温は13℃前後の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れ間の出る時間が長く、やや空気が乾燥するでしょう。

最高気温は13℃前後で北風が冷たく感じられそうです。



・下越：村上市から聖籠町

雲の間から青空が広がる時間もあるでしょう。

ただ、最高気温は12℃前後までしか上がらず、昼間でも厚手の上着が必要になりそうです。



◆風と波

下越と佐渡では、はじめ北西風がやや強いでしょう。

波の高さは、はじめ2～3mでウネリをともなう予想です。



◆紅葉見ごろ情報

平地は色づき半ばですが、清津峡など山沿いでは広く見ごろが続いています。



◆週間予報

9日(日)は昼ごろには広く雨となるでしょう。夕方以降は雨脚が強まり、10日(月)にかけて大雨となるところがありそうです。

また、風も強まり荒れた天気になるところもあるでしょう。

11日(火)も冷たい雨が降り、山沿いでは雪がまじるところがありそうです。



◆8日(土)の北信越の天気

周辺各地も晴れ間が広がるでしょう。

朝はグッと気温が下がり、長野県では氷がはる冷え込みのところもありそうです。

峠を超える運転は、路面の凍結に注意ください。



9日(日)からしばらく雨の日が続きそうです。8日(土)の晴れ間を有効にお使いください。