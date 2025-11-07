土曜の晴れ間を有効に 日曜からしばらく雨 【これからの天気(7日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
8日(土)は、日中でも空気がヒンヤリしそうです。
◆警報・注意報
現在、下越・上越の沿岸部と佐渡市に波浪注意報が発表されています。
◆11月8日(土)の天気
・上越地方
明け方までにわか雨のところがありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。
最高気温は13～14℃で、初冬の寒さになりそうです。
・中越地方
晴れたり曇ったりの天気になるでしょう。
最高気温は12℃前後の予想で、今日より4℃ほど低くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
朝晩を中心に雲が広がるところがありますが、日中は日差しが届くでしょう。
最低気温は6℃前後、最高気温は13℃前後の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れ間の出る時間が長く、やや空気が乾燥するでしょう。
最高気温は13℃前後で北風が冷たく感じられそうです。
・下越：村上市から聖籠町
雲の間から青空が広がる時間もあるでしょう。
ただ、最高気温は12℃前後までしか上がらず、昼間でも厚手の上着が必要になりそうです。
◆風と波
下越と佐渡では、はじめ北西風がやや強いでしょう。
波の高さは、はじめ2～3mでウネリをともなう予想です。
◆紅葉見ごろ情報
平地は色づき半ばですが、清津峡など山沿いでは広く見ごろが続いています。
◆週間予報
9日(日)は昼ごろには広く雨となるでしょう。夕方以降は雨脚が強まり、10日(月)にかけて大雨となるところがありそうです。
また、風も強まり荒れた天気になるところもあるでしょう。
11日(火)も冷たい雨が降り、山沿いでは雪がまじるところがありそうです。
◆8日(土)の北信越の天気
周辺各地も晴れ間が広がるでしょう。
朝はグッと気温が下がり、長野県では氷がはる冷え込みのところもありそうです。
峠を超える運転は、路面の凍結に注意ください。
9日(日)からしばらく雨の日が続きそうです。8日(土)の晴れ間を有効にお使いください。
