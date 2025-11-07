Åò¾å¤¬¤ê¤ËÈï¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥×¡£Â®´¥À¤È´À¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤â¤Ê¤¤
´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡£¤¢¤Ã¤Ä¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤¬µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¡£
Ç®¤¤¢ªÎä¤¿¤¤¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤·¡¢ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¹Ô°Ù¡Ö²¹ÎäÍá¡×¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤ÎÅß¤¼¤Ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡¢É÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥×¡ÖÆüËÜ²¹ÎäÍá¶¨²ñ¡ßGO OUT SOLOTEX¡Ç47 CLEAN UP¡×¡ÊÀÇ¹þ6,600±ß¡Ë¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅò¾å¤¬¤ê¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Î°Õ³°¤Êµ¡Ç½À
¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ²¹ÎäÍá¶¨²ñ¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤äÈèÏ«²óÉü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ¤ä¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶áÇ¯¥µ¥¦¥Ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¹ÎäÍá¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤È¹¬Ê¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¤Ç²¹ÎäÍá¿ä¾©»ÜÀß¤Î¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ª¥ë¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¤ÎÇä¾å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆþÍá»ÜÀß¤ÎÊ¸²½¤ÈÊÝÁ´¤òÌÜ»Ø¤·¤¿³èÆ°¤ä¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤á¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷Ï¤¤¢¤¬¤ê¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈëÌ©¤Ï¡¢Äë¿Í¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î¹âµ¡Ç½Á¡°Ý ¡ÖSOLOTEX®¡×¡£
·Ú¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¯¡¢·Á¾õ¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤â¤¹¤°´¥¤¡¢´À¤òµÛ¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥¿¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç®¤¤¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ê¡¢Îä¿å¤ËÀø¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë²÷Å¬¤Ë¤«¤Ö¤ì¤ëÀ¸ÃÏ´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤è¤¯¹«¤Ç¸«¤«¤±¤ëÆþÍá¥°¥Ã¥º¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²¹ÎäÍá¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¸«¤ì¤Ðµ¤ÉÕ¤¯¤«¤â¡×¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¤Î2¿§Å¸³«¡£
¥Ü¥Ç¥£¤Ï70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ëÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡Ç47¡Ê¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥»¥Ö¥ó¡Ë¡×¤«¤é¡¢½À¤é¤«¤¤¥¯¥é¥¦¥ó¤È¥«¡¼¥Ö¤·¤¿¥Ð¥¤¥¶¡¼¤¬ÆÃÄ§¤ÎÄêÈÖ¥é¥¤¥ó¡Ö47 CLEAN UP¡×¤òºÎÍÑ¡£Æ¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ÆÃ¦¤²¤Ë¤¯¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö'47¡×¤Ï¡¢ ¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î4Âç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ê¡¼¥° MLB¡¢NFL¡¢NBA¡¢NHL¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢650¹»°Ê¾å¤ÎÂç³Ø¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ³½ïÀµ¤·¤¥Ö¥é¥ó¥É¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ²¹ÎäÍá¶¨²ñ¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤òÇÛÃÖ¡£ËÜÊª¤ÎÆþÍá¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÅòÎä¤áËÉ»ß¤Ë¤â¡ÖÅò¾å¤¬¤ê¥¥ã¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÆþÍá¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: ÆüËÜ²¹ÎäÍá¶¨²ñ