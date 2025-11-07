°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÌ£¥¹¥¿¤Ø! Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤¬ÉÁ¤¯¡¢¡È¥ï¥ó¡É¥À¥Õ¥ë¤Ç¿·¤·¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¤ÎÌ¤Íè
Àï¸å¤Þ¤â¤Ê¤¯ÁÏÉô¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤òÂ¿¿ôÍÊ¤¹¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÖÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¡×¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥óÈ¯Â°Ê¹ß¡¢¡ÖÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤ò·Ç¤²¡¢´ÑÀï±é½Ð¤«¤é·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬º£¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢³«ËëÀï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö4Ëü¿Í¤òÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤ÊÌÜÉ¸¤Î¤â¤È¡¢¡ÖONE¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿6¤Ä¤Î´ë²è¤ò¼´¤ËÅ¸³«¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥é¥°¥Ó¡¼³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¡×¤ÎÆ³Æþ¤À¡£
°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤È¿·¤¿¤Ê´ÑÀïÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¡£º£²ó¤Ï»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ëÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤ÎË¾·îÍºÂÀ¤µ¤ó¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥ª¡¼¥Ê¡¼¥ºÂåÉ½¤ÎÆ£ß·²ÂÊæ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤Î»Å³Ý¤±¤ÎÇØ·Ê¤äÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ »ö¶È±¿±ÄÉô ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ÎË¾·îÍºÂÀ¤µ¤ó(º¸)¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Æ£ß·²ÂÊæ¤µ¤ó(±¦)
¡ûÅÁÅý¤Î¥Á¡¼¥à¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆüËÜ°ì¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï
¡½¡½¤Þ¤º¤ÏÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
Ë¾·î¤µ¤ó¡§Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ï¡¢ÁÏÉô75Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÈó¾ï¤ËÅÁÅý¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜÂåÉ½¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤âÂ¿¿ô½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì¼ÇÉÜÃæ¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Ï¿·¥ê¡¼¥°¡Ö¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡×¤ÎÈ¯Â¤ËÈ¼¤¤¡ÖÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥Á¡¼¥àÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¡¼¥°¥ï¥óÈ¯Â»þ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯»ö¶È²½¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¡ÖÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¹Ó²¬µÁÏÂ¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤¬¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÏÆÈ¼«¤Î¥é¥°¥Ó¡¼±é½Ð¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¯¥é¥à¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È²»¤Ê¤É¤ò²ñ¾ì¤ËÆÏ¤±¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö(¥á¥¬¥Û¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Î¥³¡¼¥ë¿»Æ©)¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¡§ÀÎ¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¹¹ðÈñ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Á¡¼¥à¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ·òÁ´¤Ê»ö¶È·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥É¥é¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¤µ¤ó¸¶ºî¤Î¡Ø¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¡§¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤Î»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖËÜ¼Ò¤«¤é¤Î½Ð¸þ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤¬¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤â¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Î¾õ¶·¤¬¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°¤Î¹Ó²¬¼ÒÄ¹¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤òÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶¯¤¯°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡û³«ËëÀï¤ò¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Ë! 4Ëü¿ÍÆ°°÷¤òÌÜ»Ø¤¹
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤ÏËÜÂê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖONE FESTIVAL¡×³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¤ÈÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÎÆ°°÷¿ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¾å°Ì12¥Á¡¼¥àÃæ10¥Á¡¼¥à¤ÇÊ¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢Ê¿¶Ñ´ÑµÒ¿ô¤òÈùÁý¤µ¤»¤¿¤Î¤¬²æ¡¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥È¥è¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒÆ°°÷¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢²æ¡¹¤Ï¤Þ¤À¤½¤³¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢2Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î¸½¾õ¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î³«ËëÀï¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥ê¡¼¥°¥ï¥ó½éÂå²¦¼Ô¤Îºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë4Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤¬Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÇÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤âÈó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½4Ëü¿Í¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¡§4Ëü¿Í¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢2019Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×»þ¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´ÑµÒ¿ô¤Ë¶á¤¤¿ô»ú¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Á´ÂÎ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¼¨¤¹ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ç¤¹¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¡§¥ê¡¼¥°¤Ç°ìÈÖ¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡ÖONE¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆÃæ¤Îº£¤À¤«¤é¤³¤½»È¤¨¤ë¡Ö1ÈÖ¡×¡Ö1°Ì¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Î°¦¾Î¤â¡Ö¥ï¥ó¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¡ÖONE¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÈÈó¾ï¤Ë¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ÈÆÃÄ§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Ç¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¡ÖONE¡×¤òÃì¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÂç½¸¹ç¡×¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎÊý¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢°û¿©¤Ï³°¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¸Æ¤Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÍ¥¾¡¡×¡Ö¶â¾Þ¡×¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¡Ö1ÈÖ¡×¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ò50Âæ½¸¤á¤Þ¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¤Î»î¹ç¡×¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó²¦¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç¤¢¤ëÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþvsºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥ÄÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»°¤ÄÌÜ¤Î¡Ö¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÂÎ¸³¡×¤Ï¡¢¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¥é¥°¥Ó¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤äOB¤¬»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥¯¥é¥à¡¢¥Ñ¥¹¡¢¥¥Ã¥¯¤Ê¤É20¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥é¥°¥Ó¡¼ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤Êý¡¹¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¾¯¤·¥³¥¢¤Ê¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Í¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡Ö¡ÈÀ¤³¦No.1¡É¤Î»ÊÎáÅã¥ê¥Ã¥Á¡¼¡¦¥â¥¦¥ó¥¬¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡×¡£À¤³¦No.1¤Î¥ê¥Ã¥Á¡¼Áª¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èà¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡Ö¡ÈÆüËÜ°ì¡É°¦¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ºî¤ê½Ð¤¹²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²ñ¾ì¡×¡£2Ï¢ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¥ï¥ó¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Ç®µ¤¤ò¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¥é¥°¥Ó¡¼³¦½é¡¢Åìµþ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¡È¥ï¥ó¡É(=¸¤)¤Á¤ã¤óÍÑ¥·¡¼¥È¡×¤ÎÀßÃÖ¤Ç¤¹¡£
¡û°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤¬´ÑÀï¤Ç¤¤ë! ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦½é¡Ö¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¡×ÅÐ¾ì
Æ£ß·¤µ¤ó¡§»ä¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ç¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä±Ä¶È»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤Î¡Ö¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï»ä¤¬°ÊÁ°¤«¤é²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¥Ý¥¹¥ÈÎ¢¤Ï´ÑµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¶õÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤Î°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬»Ïµå¼°¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ç¤â¥Ú¥Ã¥È¤È¿Í¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËÆüËÜ¤Ï¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤Î°ÕÌ£¤«¤é¤â¡¢¸¤¤ÎÆ±È¼¤¬Æñ¤·¤¤»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Ï¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾µÂú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤µ¤ó¤Î½ÀÆðÀ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹(Ïµ)¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÌ¾¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÏµ¤¬¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼(°¦¸¤)¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¤Ï½é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ç¤â½é¤Î»î¤ß¡£Â¾¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÏÌîµå¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤µ¤ó¤¬Æ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°¦¸¤¤Î»¶Êâ¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¿©»ö¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥°¥Ó¡¼¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤Ç½é¤Î¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢È¿¶Á¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ÎÎ¾Êý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÊý¡¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¡×¤ÏÀìÍÑ¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¡¢ÄÌ¾ï¤Î´ÑµÒÀÊ¤È¤ÏÌÀ³Î¤ËÆ°Àþ¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº®ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´ë²è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û»Ò¤É¤â¤¿¤Á2Ëü¿Í¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ!? Ì¤Íè¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°é¤Æ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡½¡½ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ç¤¤ë´Ä¶¡×¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É³§Ìµ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢²ñ¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¤âÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥ÈÀìÍÑ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò300ÂæÊ¬³ÎÊÝ¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Ç¤Ï10kg°Ê²¼¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È»î¹ç´ÑÀï¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µþ²¦ÅÅÅ´¤â¶¨»¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç10Ô°Ê²¼¤Î»Ò¸¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¤ÎµÒÀÊ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î1ÀÊÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¤1É¤¤È¿Í1¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ3ÀÊÊ¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¤Æ±»Î¤ÎÁêÀ¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢2,000ÀÊ¤«¤é3,000ÀÊÄøÅÙ¤Î¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¤Í! ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸³«¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¸½ºß½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢³«ËëÀï¤Î¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸¤ÍÑ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¼óÎØ¡¢¥ê¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¡§¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤äOB¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ë¡¼¥Ñ¥¹·¯¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ö¡¼¥¹¤ò¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ê¤¬¤éÍÑ°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ë¾·î¤µ¤ó¡§¡ÖONE FESTIVAL¡×¤Î½¸µÒ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë4Ëü¿Í¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Ë¶¨ÎÏ¤ò°ÍÍê¤·¡¢ÅÔÆâÁ´¤Æ¤Î¾®³Ø¹»¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿2Ëü¿Í¾·ÂÔ´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾®³ØÀ¸1Ì¾¤ÈÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤òÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤·¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¾·ÂÔ´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ß·¤µ¤ó¡§½¸µÒÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥Ã¥°¥·¡¼¥È¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾·ÂÔ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡ÖONE FESTIVAL¡×¤ËÍè¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Ë¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¿À¼¤È¥ï¥óÀ¼¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥ï¥ó¡É¥À¥Õ¥ë¤Ê¸÷·Ê¤ò¡¢Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¥¹Åìµþ¤¬ÉÁ¤¯¡£¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¤È¤¢¤Þ¤êÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦¸¤²È¤ä¥°¥ë¥á¹¥¤¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢12·î14Æü¤ÏÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¹ç!
