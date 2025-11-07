全国に停止命令が出された小型船のスルメイカ漁について、１１月１０日から再開される見通しとなりました。



禁漁から一転、漁師からは安堵の声が聞かれました。



函館市の鮮魚店です。



新鮮な魚介類がずらりと並ぶ中、名物のスルメイカは品薄の状況が続いています。



（紺地鮮魚 紺地慶一代表）「函館の漁師さんは貧乏くじを引いた。かわいそうだよね。ことしはイカたくさんありますよって言って、獲り過ぎて提供できませんって言ったら笑われちゃうでしょ」





特に観光客がお目当ての活イカは、いま函館の観光地から姿を消しています。小型船のスルメイカ漁を巡っては、青森県などで豊漁になったことにより、１０月２４日時点で５８９６トンと漁獲可能量の４９００トンを超えました。水産庁が採捕停止命令を出す事態になっていました。１１月５日には漁獲枠が８５７トン増枠されましたが、依然として漁獲量が上回る状態が続いていました。函館市ではスルメイカの取扱量が年々減少し、２０２５年の夏ごろまで１０年前の３５００トンから１０分の１近くまでその量を減らしていました。

スルメイカを巡って新たな動きがー



（鈴木直道知事）「来週１０日には調査を開始したい。調査ということなんですけど、これによりましてスルメイカを漁獲することが可能となる」



鈴木知事は、道が管理する定置網漁などへの追加配分およそ４００トンについて、小型イカ釣り漁船に対し「資源調査」のための特別採捕許可を出し、１１月１０日から漁の再開を目指すと発表しました。



また、上限を超えれば再び休漁となる恐れもあることから、地元漁師からは安堵とともに心配の声が聞こえました。



（漁師）「よかったね、ありがたい話です。１週間も１０日も出られたらいいけど、２日や３日で終わるならアウトだね」



（漁師）「すごく万歳したい気持ち。全体であれば４００トンはすぐだと思う。無くなると思う」



禁漁から一転、再開の見通しとなった小型船のスルメイカ漁。



北海道いか釣漁業協会によると、一隻につき１日あたり５００キロの上限を設ける予定です。