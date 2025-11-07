日経225先物：7日19時＝40円高、5万350円
7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては73.63円高。出来高は2183枚となっている。
TOPIX先物期近は3298ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.85ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50350 +40 2183
日経225mini 50345 +35 45379
TOPIX先物 3298 +4 1893
JPX日経400先物 29795 +50 144
グロース指数先物 696 -1 110
東証REIT指数先物 売買不成立
