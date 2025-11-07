　7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては73.63円高。出来高は2183枚となっている。

　TOPIX先物期近は3298ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.85ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50350　　　　　 +40　　　　2183
日経225mini 　　　　　　 50345　　　　　 +35　　　 45379
TOPIX先物 　　　　　　　　3298　　　　　　+4　　　　1893
JPX日経400先物　　　　　 29795　　　　　 +50　　　　 144
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　-1　　　　 110
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース