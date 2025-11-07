IMP.佐藤新がHBCテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人トラベター」で日本最北端・稚内を訪れ、先日放送の後編で天真爛漫な魅力を存分に見せた。旅は「宗谷丘陵」から始まり、風車が並ぶ広大な丘陵を前に佐藤は「言葉を失いますね」「ここにいるだけで心穏やかになりますね」と感嘆。氷河期にできたという独特の凸凹地形に対しても「美しいです、凸凹すらも」と純粋な感動を口にした。

続いて向かったのは地元のソウルフードを味わえる「ラーメン大王・本店」。運ばれてきたのはあんかけたっぷりの「チャーメン」で、一口頬張ると「うんっま！あんかけうんっま！」と満面の笑み。サクサクの麺とあんの相性に舌鼓を打ち、かつてまかない料理だったというエピソードに「まかないでこれ出てくるのやばっ！」と興奮した。

旅の締めは白く輝く「白い道」。ホタテの貝殻を砕いて敷いたこの道で、超レアな「宗谷黒牛」をかけたミッションが発動。雨でえぐれた道を補修する任務に挑み「肉のためならね！」と気合を入れるも、貝殻の詰まった袋は約30キロ。持ち上げに苦戦しつつも必死に作業をこなし「ちょっとファンの方、あんま見ないでくれ…」と照れた表情を見せる一幕も。やり遂げた後は達成感あふれる笑顔で「自分が修繕したところが名所の一部になってるのが、ちょっとうれしいかも」と語った。

ミッション成功で手にした宗谷黒牛は陶板焼きで登場。焼ける音に「うわー！うまそー！」と大はしゃぎし、頬張ると「やわらかぁ！おいしい！！」「赤身のうまみがすごい来ますね」と的確な食レポでその美味しさを伝えた。絶景に感動し、地元グルメを満喫し、汗をかいてミッションを遂行する――素直でチャーミングな佐藤の姿は、視聴者とファンに癒やしと笑顔を届けた。