【パリ＝上地洋実】フランス政府が中国発の通販サイト「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」に対する規制強化に乗り出した。

フランスで違法とされる商品の取り扱いが明らかになり、通販サイトの停止手続きを開始した。シーインは世界初の常設店舗をパリに出店したばかりだが、逆風が強まっている。

フランス政府は５日、セバスチャン・ルコルニュ首相がシーインの通販サイトの停止措置を指示したと発表した。児童ポルノを連想させるアダルトグッズを販売していたことが判明し、検察当局が捜査を開始していた。所持が原則禁止されている刃物なども見つかり、政府は事態を重く見た。違法商品の取り扱いが中止されなければ、停止命令が下される可能性がある。政府は欧州連合（ＥＵ）に対しても調査を要請した。

シーインは、格安品を大量生産するビジネスモデルで知られ、少額輸入品は関税免除となる制度を利用し、事業を拡大した。ＡＦＰ通信によると、フランスには２０１５年に進出し、２４年には、最も売れた服飾ブランドとなった。

一方、シーインに対しては、低賃金や長時間労働、環境への悪影響などが問題視されてきた。パリの老舗百貨店ＢＨＶへの常設店の出店を巡っても、複数の地元ブランドが「自分たちの企業価値と相いれない」としてＢＨＶから撤退し、パリ市も「労働基準や環境基準を満たしていない」（副市長）として反対する事態となった。常設店は５日に開店したが、ＢＨＶの周辺では抗議活動も起きた。

ただ、物価が高騰する中、安価な商品を展開するシーインは消費者に受け入れられている。開店直後に常設店を訪れたビルジニーさん（３１）は、通販サイトも利用しているといい、「直接手にとって確かめられ、試着できるのは魅力的だ」と喜んだ。シーインは今後、仏国内５都市に店舗を拡大させる計画だ。