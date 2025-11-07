急いでかけ込み → 2色買い！【しまむら】マニアが惚れた♡「秋冬ボトムス」

コスパよく秋冬ボトムスを買い足したい方は、【しまむら】をパトロールしてみて。しまむらをうまく取り入れている、インスタグラマーの@hiro77andさんは、ヘビロテ間違いなしのアイテムを見つけ思わず2色買いしたようです。マニアも目を光らせた、注目のカーブパンツとナロースカート、そしてそれらを使った着こなしに迫ります。

幅広いコーデに引っ張りだこなタックパンツ

【しまむら】「CHO＊1タックカーブPT」\1,639（税込）

＠hiro77andさんが「仕事帰りにダッシュ 7点購入できました」と披露した、しまむら購入品の中の2つが、こちらのカーブパンツ。タックデザインと程よいボリュームのカーブシルエットがポイントです。きれいめからカジュアルまで幅広いシーンで活躍しそう。コーディネートに取り入れやすい2色展開で、秋冬中ヘビロテすること間違いなしかも。

こなれ感を出せそうなあぜ編みスカート

【しまむら】「CHO＊ハイショクアゼSK」\1,969（税込）

あぜ編みのニット素材を使った、すとんとしたシルエットがきれいなナロースカート。後ろにはスリットが入っていて、動きやすさも考えられています。ウエスト部分には配色デザインが施されていて、トップスの裾をインするとさらに可愛く決まりそうです。縦のラインが強調される素材感や、長めの丈も、スタイルアップに一役買ってくれそう。コーディネートに新鮮味やこなれ感をプラスするのにぴったりな2色買いアイテムです。

今っぽい淡色コーデに取り入れて

柔らかなベージュのリボン付きニットに、アイボリーのカーブパンツをコーディネート。小物やシューズも同系色でまとめれば、優しげな印象の今っぽい淡色コーデが完成です。@hiro77andさんのようにニットの裾をタックインして着ると、タック × カーブラインの脚長効果が発揮されて、スタイル良く着こなせるはず。

大人可愛いスタイリングが完成

先ほどの甘めニットに、ブラックのナロースカートを組み合わせたコーディネート。広がりの少ないまっすぐなスカートのシルエットが、大人っぽい雰囲気を作ってくれています。編み方の違うニットを組み合わせたコーデは、こなれ感たっぷりで、秋冬らしさもアップ。落ち着いたトーンでそろえると、大人も甘めアイテムもうまく取り入れられます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

writer：Hina.W