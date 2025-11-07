おばあちゃんにおいでと呼ばれた猫…やさしい行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は10万回を超え「癒しを与えてくれるニャンコですね」「こういう施設が増えたらいいな」「おばあちゃんの付き添いですね」といったコメントが集まっています。

【動画：おばあちゃんに『おいで』と呼ばれたネコが、次の瞬間…優しすぎて涙が出る『寄り添い方』】

隣を歩くやさしい猫ちゃん

Instagramアカウント「シルバーマンションひまわり」に投稿されたのは、おばあちゃんに付き添う猫ちゃんの姿。トイレに行くおばあちゃんの後ろには猫ちゃんが。座ってしまった猫ちゃんにおばあちゃんが「おいでおいで」と声をかけたそうです。

猫はツンデレなので、呼んでも来ないことが多いです。しかし、おばあちゃんに呼ばれた猫ちゃんは、おばあちゃんの隣を一緒に歩いたのだそう。時々おばあちゃんの方をちらっと見ながら、歩く速さを合わせているようで、とてもほのぼのした光景だったそうです。

愛されセラピー猫

動画に登場した猫ちゃんは、@midorin_0722さんのお家で暮らす「おそのちゃん」という猫ちゃんだそう。デイサービスセンターでセラピー猫として活躍しています。人懐こくて、利用者さんとスタッフさんを癒しているのだそう。おとなしくて、愛らしい猫ちゃんをなでたり、見たりしているだけでも和みますね。

素晴らしい仕事

猫ちゃんの活躍は、ただ利用者さんのそばにいるだけにとどまりません。なんとこの猫ちゃん、利用者さんの歩行器に乗って、緊張をほぐしたり、歩行練習のお手伝いもするそうです。献身的な仕事ぶりで愛される猫ちゃんでした。

投稿には「おいでと言って付いてくる猫ちゃんって滅多にいないから可愛いでしょうね」「わたしもおばあちゃんになったらこんな施設だったら入りたい」「利用者も職員さんにも大切な癒しになっているのでしょうね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「シルバーマンションひまわり」では、猫ちゃんや利用者さんの温かい日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「シルバーマンションひまわり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。