講談社から、『ディズニープリンセスからの おくりもの 12さつの えほんセット』が登場！

『塔の上のラプンツェル』や『リトル・マーメイド』、『シンデレラ』といった、「ディズニープリンセス」のお話12冊がセットになった、クリスマスプレゼントにもぴったりの絵本です☆

講談社「ディズニープリンセスからの おくりもの 12さつの えほんセット」

©Disney

価格：3,960円（税込）

発売日：2025年10月29日（水） ※発売日は書店によって異なる場合があります

内容：オールカラー／16ページ×12冊、収納ポケットつき／12冊えほん入り

12冊のおはなし：『塔の上のラプンツェル』『リトル・マーメイド』『シンデレラ』『美女と野獣』『アラジン』『眠れる森の美女』『白雪姫』『モアナと伝説の海』『プリンセスと魔法のキス』『メリダとおそろしの森』『ムーラン』『ポカホンタス』

サイズ：たて350mm×よこ280mm

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

『ディズニープリンセスからの おくりもの 12さつの えほんセット』が、講談社から登場！

リボンでラッピングされたような華やかなパッケージデザインが使用されているので、クリスマスや誕生日プレゼントなどのギフトにもおすすめです☆

12人の「ディズニープリンセス」の映画の物語を12冊のミニ絵本にまとめた豪華な絵本セット。

1冊ずつ収納ポケットがついているので、まるで自分だけの本棚のようにまとめられます。

また、ミニ絵本を整理しながら保管できるため、お子さまが片づけの習慣を身につけるきっかけにもなります。

それぞれのミニ絵本は、オールカラーの16ページで構成。

お子さんでも持ちやすく読みやすいサイズに、物語を凝縮しています☆

【応募者全員プレゼント】プリンセスにお手紙を書くと素敵なメッセージカードが届くキャンペーンも同時開催

応募締め切り：2026年5月11日（月） ※当日消印有効

景品：ディズニープリンセス メッセージカード

※封筒の中にメッセージカードを入れてお届け

※応募者全員にプレゼント

※初版限定のキャンペーン

応募方法：1通の通常はがき（封書の場合は便せん等）に応募券を１枚貼り、郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・宛名に記載する方の名前を記入の上、手紙を郵送してください。

※必ず「応募にあたっての注意事項」をよく読んでから応募してください

「ディズニープリンセスからの おくりもの 12さつの えほんセット」の発売を記念して、ディズニープリンセスに手紙を書くと素敵なメッセージカードが届くキャンペーンを実施中。

景品の「ディズニープリンセス メッセージカード」は、ここだけのオリジナルデザインとなっています☆

大好きな「ディズニープリンセス」のお話をたっぷり楽しめる、豪華な絵本セット！

「ディズニープリンセスからの おくりもの 12さつの えほんセット」は、2025年10月29日（水）より、書店などにて販売中です。

