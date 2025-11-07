77万回以上再生され、2万以上の「いいね」を獲得しているのは、一瞬「事件が起きた？」と思ってしまう驚きの光景。視聴者からは「衝撃的なことが起こりそうな効果音」「何か良からぬことが起こるであろう不穏な不協和音」などのコメントが寄せられ、SNSをざわつかせていました。

【動画：家に帰ると『不穏すぎるBGM』が聞こえて…部屋を見た結果→まさかの『猫の様子』】

買い物から帰ると？

Instagramアカウント「渡邉 陽一」さんが投稿したのは、渡邉さんの奥さまが買い物から帰宅したときの出来事。奥さまが家に入ると、まず耳に飛び込んできたのは『不穏すぎる不協和音』だったといいます。

サスペンスドラマのBGMを彷彿とさせる低音の不協和音が響く室内。テレビをつけっぱなしにしたわけでも音楽をかけっぱなしにしたわけでもなかったそうですが、その音はいったいなんだったのでしょうか？

横たわった猫が！

音がする部屋に入ると、そこには横たわった茶トラ猫の「トロワちゃん」の姿が！不協和音と相まって事件性を感じたそうですが、奥さまが声をかけてみたところ、トロワちゃんはただぐっすり眠っていただけだったそう。

トロワちゃんが眠っていたのはソファの上ですが、トロワちゃんとソファの間にはキーボードが。トロワちゃんが鍵盤の上で寝ていたため、音が鳴り続けていたようです。奥さまが起こそうとしても起きなかったとのことで、不協和音がよほど心地よかったのでしょう。

どこでも眠れるトロワちゃん

トロワちゃんは、ちょっと不安定な場所でも眠れるタイプの猫とのこと。別の日には、つぶれたダンボールの上で寝ていたそうです。ダンボールの中ではなく、ぐしゃっとつぶれた不安定なダンボールの上でも眠れるなんて、もはや特技ですね。

このときも、起こしてもまたすぐ眠ってしまったそう。飼い主の渡邉さんいわく、トロワちゃんはとにかく寝てばかりなのだそうです。猫の語源が「寝子」といわれるのも納得ですね。

不協和音を奏でながらぐっすり眠るトロワちゃんを見た視聴者からは「良く眠れる音なのかな」「グッスリですね」「音色もだいぶ心地よかったのか」などのコメントも。トロワちゃんにとってはヒーリングミュージックだったのかもしれません。

Instagramアカウント「渡邉 陽一」さんは、トロワちゃんのマイペースな生活ぶりだけでなく、猫の保護活動やご自身のお仕事の様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「渡邉 陽一」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。