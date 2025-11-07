立憲民主党の岡田悟衆院議員（41、兵庫7区＝西宮市・芦屋市）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本維新の会・藤田文武共同代表に対して「図星を突かれて逆ギレして犬笛を吹く情けなさ」と指摘した。



藤田氏は4日、「自身の公設第1秘書の会社に公金を支出していた」という「しんぶん赤旗日曜版」の記事について同日に反論する会見を開いた。秘書が代表を務める会社にビラなどを発注し、足かけ8年で約2000万円を支出したという報道。藤田氏は発注内容について「機関紙やポスター等のデザイン印刷業務、選挙区内での情勢調査業務、動画作成業務等」と説明。作業を迅速に行うという点で「仕事の質・スピードともに信頼できる発注先として業務上の合理性がある」とした。あらためて弁護士にも確認したとし「法的にはどこから切り取っても適正であると確認している」などと語っていた。



この会見について藤田氏は5日に自身のXで「昨夜のいくつかのテレビ局の編集は偏向報道そのもの。悪意か無知かわかりませんが、一般的な商慣習も基礎知識も無視した恣意的な内容。」と指摘。「一次情報としての記者会見動画と見比べてもらえる時代。編集のおかしさがわかると思います。」と不満をつづっていた。



岡田氏は、この藤田氏の投稿を引用。「公設秘書の会社に発注すること自体もさることながら、公設秘書の会社が印刷会社にいくらで業務を発注し、利益を得ていたのか否かが問題の根幹であり、記者が質問するのは当たり前。元動画を見ても何の違和感もない。」とコメント。「図星を突かれて逆ギレして犬笛を吹く情けなさ。これが与党党首という現実。」とこき下ろしていた。



岡田氏は関西学院大学出身。毎日新聞、ダイヤモンド社を経て2024年の衆院選で比例復活で初当選した。



