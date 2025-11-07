ながさき未来応援ポケモン・デンリュウとコラボした、初のレトルト食品「デンリュウの壱岐島カレー 〜壱岐のまぼろしビーフ使用〜」が登場！

壱岐のまぼろしビーフ“壱岐牛”を使用した、長崎県の離島「壱岐島」の魅力がつまったレトルトカレーです☆

長崎県「デンリュウの壱岐島カレー 〜壱岐のまぼろしビーフ使用〜」

価格：680円（税込）

発売日：2025年年11月7日（金）

販売店舗：

・長崎市：長崎県物産館、すみや 長崎街道かもめ市場店

・壱岐市：猿岩物産館、吉田商店、長田商店、お土産横丁 四季折々、国民宿舎壱岐島荘、原の辻ガイダンス、バリューイチヤマ、マリンパル壱岐、壱岐海陸・印通寺港売店、九州郵船郷ノ浦売店

・五島市：マルマス

販売元：アットマーク食品事業部

2024年6月に長崎県とポケモンの地域活性化に向けた連携協定の締結により、“ながさき未来応援ポケモン”に任命されたデンリュウ。

今回、そのデンリュウと長崎県の離島である壱岐島の魅力がつまった「デンリュウの壱岐島カレー 〜壱岐のまぼろしビーフ使用〜」が誕生しました！

年間わずか900頭しか出荷されない壱岐牛を使用し、その上質な旨みをぎゅっと閉じ込めた贅沢なカレーです。

壱岐牛本来の深いコクと旨みが際立ち、家族みんなで楽しめます。

このカレーは、「デンリュウ」の明るいイメージと壱岐島の魅力を組み合わせ、島の子どもたちにも笑顔を届けたいという温かい想いから誕生。

この一皿を通じて、壱岐の美味しい味と島の魅力を味わうことができます☆

ながさき未来応援ポケモン「デンリュウ」について

ながさき未来応援ポケモンとして活躍している「デンリュウ」のしっぽの光は遠く離れた場所にも届き、灯台を連想させ、多くのしま、多くの灯台を有する長崎県との親和性が高いポケモンです。

また、子どもからお年寄りまで、昔から長崎の人に親しまれている童歌「でんでらりゅうば」と「デンリュウ」の語呂が似ているのも特徴。

ライトポケモンである「デンリュウ」は、長崎市の夜景、ハウステンボスの光の王国など、「光」を観光の主なテーマとしている長崎県との親和性が高いことから「ながさき未来応援ポケモン」に選ばれました。

これまでの長崎県産品とのコラボレーションについて

文明堂総本店からは「長崎カステラ」のほか、

「三笠山」が登場。

そのほか、焼き印がポイントの「角煮まんじゅう」（岩崎本舗）や

パッケージがかわいい「島原手延そうめん」（たなか物産）、

おやつにもおつまみにもぴったりの「うまカレー豆」（藤田チェリー豆総本店）、

スープもセットになった「ごとう手延べうどん」（マルマス）など、おみやげにもぴったりのおいしそうなコラボフードが盛りだくさん！

さらに、「そば猪口＆薬味皿セット」（中善）といった、食卓を彩る食器も登場しています☆

『ポケモンローカルActs』について

WEBサイト：https://local.pokemon.jp/

長崎県ポケモンローカルActs公式ホームページ「デンリュウびびっと！アイランドin長崎県」WEBサイト： https://denryu-nagasaki.jp/

ポケモンでは、地域ごとに「推しポケモン」を選定。

各地の魅力と一匹一匹のポケモンの魅力を国内外に同時に発信することで、国内外のポケモンファンに、全国のさまざまな地域へ足を運んで魅力を感じてもらうことを、目指しています。

この活動におけるポケモンの使用料は無償となっています。

希少な壱岐牛が味わえ、デンリュウのパッケージに元気を貰えるレトルトカレー！

「デンリュウの壱岐島カレー 〜壱岐のまぼろしビーフ使用〜」は、2025年11月7日（金）より、長崎市・壱岐市・五島市の各取り扱い店舗にて販売開始です。

©Pokémon. ©Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

