【499円均一】人気の小説がKindleセールでお得に楽しめる！『medium 霊媒探偵城塚翡翠』『合理的にあり得ない 上水流涼子の解明』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で499円均一セールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『medium 霊媒探偵城塚翡翠』や2023年ドラマ化の『合理的にあり得ない 上水流涼子の解明』など人気の小説も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■medium 霊媒探偵城塚翡翠
セール特価：499円（49%OFF）
medium 霊媒探偵城塚翡翠
死者が視える霊媒・城塚翡翠と、推理作家・香月史郎。心霊と論理を組み合わせ真実を導き出す二人は、世間を騒がす連続死体遺棄事件に立ち向かう。証拠を残さない連続殺人鬼に辿り着けるのはもはや翡翠の持つ超常の力だけ。だがその魔手は彼女へと迫り――。ミステリランキング５冠、最驚かつ最叫の傑作！
■合理的にあり得ない 上水流涼子の解明
セール特価：499円（35%OFF）
合理的にあり得ない 上水流涼子の解明
法より節義に報いたい。
危うい依頼は美貌の元弁護士がケリつけます！
『孤狼の血』『慈雨』『盤上の向日葵』著者の鮮烈ミステリー!!
上水流涼子は弁護士資格を剥奪された後、頭脳明晰 な貴山を助手に探偵エージェンシーを運営。
金遣いが荒くなった妻に疑念を抱く夫、賭け将棋で必勝を期すヤクザ、野球賭博絡みのトラブルetc.。
欲に塗れた人物たちの難題を涼子は知略と美貌を武器に解決するが――。
著者の魅力全開、極上痛快エンターテインメント！
■復讐は合法的に
セール特価：499円（36%OFF）
復讐は合法的に
六年付き合った彼氏に手酷く裏切られたＯＬ・麻友が出会ったのは「合法復讐屋」エリス。
弁護士資格と法律知識を活かして麻友の復讐を代行したエリスは、その後も様々な依頼をこなす。
妄想じみた依頼から辿りつく、殺人事件の意外な真相とは。法律の通じない権力をもつ相手に、エリスはどう立ち向かうのか。
そして最後のターゲットはエリスと同じ「復讐屋」……。
異色の連作リーガルミステリー！
■線は、僕を描く
セール特価：499円（42%OFF）
線は、僕を描く
「できることが目的じゃないよ。やってみることが目的なんだ」
家族を失い真っ白い悲しみのなかにいた青山霜介は、バイト先の展示会場で面白い老人と出会う。その人こそ水墨画の巨匠・篠田湖山だった。なぜか湖山に気に入られ、霜介は一方的に内弟子にされてしまう。それに反発する湖山の孫娘・千瑛は、一年後「湖山賞」で霜介と勝負すると宣言。まったくの素人の霜介は、困惑しながらも水墨の道へ踏み出すことになる。第５９回メフィスト賞受賞作。
■献灯使
セール特価：499円（30%OFF）
献灯使
大災厄に見舞われ、外来語も自動車もインターネットもなくなり鎖国状態の日本。老人は百歳を過ぎても健康だが子どもは学校に通う体力もない。義郎は身体が弱い曾孫の無名が心配でならない。無名は「献灯使」として日本から旅立つ運命に。大きな反響を呼んだ表題作のほか、震災後文学の頂点とも言える全５編を収録。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月7日15時現在のものです。
