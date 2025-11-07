佐藤健、台湾出身の超イケメン俳優と2ショット「ふたりともかわいい！」「いつか一緒に共演して欲しいなぁ」
俳優の佐藤健が、7日にインスタグラムを更新。台湾出身のイケメン俳優と撮影した2ショットを公開すると、ファンから多数の絶賛が相次いだ。
【別カット】笑顔がかわいい台湾の超人気俳優
ファンイベントで台湾を訪れていた佐藤は「Thanks」とつづり、台湾出身の俳優・許光漢（シュー・グァンハン）と食事をした2ショットをアップ。許光漢は、ドラマ『時をかける愛』でブレイクし、台湾のエミー賞とも称される「第55回金鐘獎」の連続ドラマ主演男優賞にノミネートされたこともある実力派俳優だ。
イケメン俳優の共演にコメント欄では「ふたりともかわいい！」「男神様同士がタッグを組む！夢のコラボ！！」「いつか一緒に共演して欲しいなぁ」「日本で大好きな俳優さんと台湾で大好きな俳優さんのツーショット まさかの天国ですか？！」など、歓喜の声が多数上がっている。
■佐藤健（さとう たける）
1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。映画『るろうに剣心』シリーズ、『護られなかった者たちへ』やドラマ『天皇の料理番』、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』『恋はつづくよどこまでも』『100万回 言えばよかった』、Netflix『First Love 初恋』など数々の話題作に出演。2025年は小芝風花とダブル主演を務めたドラマ『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）と主演ドラマ『グラスハート』（Netflix）が配信された。
引用：「佐藤健」インスタグラム（＠takeruxxsato）
