チーズをファイヤー！海鮮のうまみたっぷりチーズ麺 リゾットでも楽しめるこだわりスープ 高松市
海鮮チーズ麺 とろり／炙りチーズとろり
朝晩は冷える日が増えてきた中、あっつあつの焼きたてグルメを楽しんでみませんか？ 高松市から、チーズ好きにはたまらない新感覚の麺料理を紹介します。
高松市にある「海鮮チーズ麺 とろり」。こちらでは、新感覚の麺料理を楽しめます。
カニやエビなどのだしや豆乳、チーズを使ったスープにもちもちの卵麺を加えます。ここにチーズをファイヤー！ 炙りたてのチーズで香ばしさをプラスします。
（山下佳乃リポート）
「チーズたっぷりでまさにチーズの海。幸せです。いただきます。カニの香りが強くて、麺に溶けたチーズが絡んでよりモチモチとしています」
（海鮮チーズ麺 とろり／秋山将次郎オーナー）
「試行錯誤しながらいろんな食材・素材を試したんですけど、たどり着いたのがこのチーズスープ。女性でも食べられて毎日食べても体がしんどくないような、そういうレシピづくりを心掛けた」
また、リゾットをセット（1400円）で頼むと、こだわりのスープを最後まで楽しめます。海鮮チーズ麺という新たなジャンルを味わってみませんか？