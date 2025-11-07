

海鮮チーズ麺 とろり／炙りチーズとろり

朝晩は冷える日が増えてきた中、あっつあつの焼きたてグルメを楽しんでみませんか？ 高松市から、チーズ好きにはたまらない新感覚の麺料理を紹介します。

高松市にある「海鮮チーズ麺 とろり」。こちらでは、新感覚の麺料理を楽しめます。

カニやエビなどのだしや豆乳、チーズを使ったスープにもちもちの卵麺を加えます。ここにチーズをファイヤー！ 炙りたてのチーズで香ばしさをプラスします。

（山下佳乃リポート）

「チーズたっぷりでまさにチーズの海。幸せです。いただきます。カニの香りが強くて、麺に溶けたチーズが絡んでよりモチモチとしています」

（海鮮チーズ麺 とろり／秋山将次郎オーナー）

「試行錯誤しながらいろんな食材・素材を試したんですけど、たどり着いたのがこのチーズスープ。女性でも食べられて毎日食べても体がしんどくないような、そういうレシピづくりを心掛けた」

また、リゾットをセット（1400円）で頼むと、こだわりのスープを最後まで楽しめます。海鮮チーズ麺という新たなジャンルを味わってみませんか？