『M-1グランプリ2025』準々決勝（東京）進出95組が決定【一覧】
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』について、4日〜6日に東京で開催された3回戦を勝ち抜き、準々決勝に進出する95組の漫才師（東京）が決定した。
【一覧】『M-1グランプリ2024』決勝進出・出場者(ファイナリスト)
17日から19日には準々決勝が、12月4日には準決勝が開催され、いよいよ12月21日の決勝戦を迎える。“日本一”の称号と、賞金1000万円を手に入れるのはいったいどの漫才師か。
■『M-1グランプリ2025』準々決勝進出95組（東京）
真空ジェシカ
ゼスト
ピ夜
ちょんまげラーメン
グリーンランプ
おちもり
おおぞらモード
足腰げんき教室
ジグロポッカ
一刻
今夜も星が綺麗
シャウト!!
四千頭身
マードック
オッパショ石
グラム
きしたかの
ひつじねいり
フランツ
観音日和
ムネタ
百恵
ヨネダ2000
シンクロニシティ
※エントリー順
2025年11月7日
吉本興業
朝日放送テレビ
ゼロカラン
大王
金魚番長
家族チャーハン
ナユタ
ドンココ
CITY
センチネル
伝書鳩
さすらいラビー
めぞん
素敵じゃないか
狛犬
兄弟
ドンデコルテ
ケビンス
イチゴ
ド桜
カナメストーン
ミカボ
ブラゴーリ
世間知らズ
共犯者
イワサキ
サンタモニカ
カーネーション
マリーマリー
インテイク
エバース
ナイチンゲールダンス
シシガシラ
太鵬
くらげ
うちまつげ
軟水
やさしい王様
ダンゴ虫たち
ロボドカーン
コメジマン
アルバカーキ
ただならぬ刀
爆走マシン
十九人
キュウ
ネコニスズ
ゆにばーす
湘南ブースト
オズワルド
ダンビラムーチョ
EXIT
1000
6000
4000
からし蓮根
ヤーレンズ
東京ホテイソン
滝音
ビスケットブラザーズ
いぬ
ラパルフェ
紅しょうが
フランスピアノ
TCクラクション
コーツ
ママタルト
無尽蔵
スタミナパン
ストレッチーズ
ミキ
豆鉄砲
パンプキンポテトフライ
